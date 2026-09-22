Los clásicos de arrabal volverán a la vida en una propuesta íntima donde el piano y el violín serán protagonistas

La música instrumental será protagonista de una velada imperdible. El piano y el violín se encontrarán para construir una misma historia. Esa es la premisa de la propuesta que llevarán adelante el Dúo Claros & Mayer en un concierto que recorrerá distintos géneros y épocas, ponderando los tangos clásicos de arrabal.

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La presentación será en un espacio donde la música en vivo convive con la gastronomía y la coctelería. Allí, el dúo desplegará un repertorio con clásicos para cuerdas y piano, aunque la denominación no refiere exclusivamente a la música clásica como se entiende popularmente. “Es un popurrí de distintas obras y canciones que van sonando y la gente los tiene en el oído como si fueran clásicos. No necesariamente es música clásica” , explicó a DIARIO DE CUYO Gabriel Mayer, integrante del dúo, sobre el primer bloque del espectáculo.

La selección busca justamente jugar con ese reconocimiento. Habrá obras vinculadas a la tradición de la música de cámara, piezas para violín y piano, composiciones conocidas y también temas provenientes de películas y composiciones populares.

La propuesta se dividirá en dos bloques, quedando los clásicos arrabal, con obras de Astor Piazzolla, como cierre. La elección busca llevar el diálogo entre ambos instrumentos hacia una sonoridad diferente.

Un dúo que nació para jugar y experimentar en el escenario

La formación de piano y violín está integrada por Lizell Claros y Gabriel Mayer, respectivamente. Ambos se conocen del universo de la Escuela de Música de la UNSJ, pero el recorrido en escenarios compartidos comenzó recientemente.

El dúo tuvo su lanzamiento en un concierto a beneficio de Patitas Sin Hogar que se dio este año, experiencia que sirvió para poner a prueba la propuesta y comenzar a pensar en nuevos escenarios.

“Ese fue el lanzamiento del dúo y de ahí fuimos viendo lo que surgía y abrir puertas en esto de buscar nuevos espacios y lugares”, contó el violinista. A partir de aquella primera experiencia, los músicos comenzaron a proyectar nuevas presentaciones y una agenda que también apunta a eventos privados.

La dupla reúne dos recorridos musicales diferentes pero complementarios. Claros es una joven pianista boliviana radicada en San Juan que se encuentra próxima a finalizar sus estudios universitarios. Según destacó Mayers, ya se presentó como solista tanto en Bolivia como en San Juan y también desarrolla una actividad vinculada a las masterclasses.

Mayer, en tanto, se formó en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Su recorrido incluye trabajos junto a músicos y maestros de trayectoria y participaciones como solista y músico en distintas orquestas nacionales e internacionales.

El dato sobre el concierto del Dúo Claros & Mayer

La invitación es para el jueves 24 de septiembre, desde las 21:30 horas, en Barhaus, un espacio que se encuentra en Alem 225 sur, en Capital. El costo de la actividad es valor sugerido a criterio del espectador.

La propuesta busca hacer de la música el punto de encuentro entre dos instrumentos, dos recorridos y un repertorio atravesado por diferentes épocas y estilos.