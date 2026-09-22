Conmoción por el galán de telenovela que reapareció en delicado estado de salud

La preocupación se instaló entre los seguidores de Carlos Mata luego de que el reconocido actor venezolano apareciera en un video grabado desde la clínica donde se encuentra recuperándose de una delicada intervención quirúrgica en la columna cervical. El artista, de 74 años, decidió mostrarse públicamente para contar cómo atraviesa este momento y llevar tranquilidad a quienes se alarmaron al verlo internado.

Carlos Mata , recordado por sus papeles como galán y, especialmente, por haber protagonizado junto a Catherine Fulop la novela argentina Déjate querer, además de su inolvidable protagónico en Cristal junto a Jeanette Rodríguez , atraviesa el período de recuperación luego de una operación en la zona cervical de la columna vertebral.

Desde la clínica, el actor compartió imágenes en sus redes sociales y explicó cuál es su estado actual. Si bien su aparición generó preocupación entre sus fanáticos, sus propias palabras buscaron transmitir calma y dejar en claro que evoluciona favorablemente después de la cirugía.

“La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación” , señaló Carlos Mata al referirse a la intervención a la que debió someterse.

La internación del artista también volvió a poner sobre la mesa una situación que había generado gran conmoción días atrás. Es que, antes de la operación, comenzaron a circular en redes sociales versiones que aseguraban que el actor había fallecido. Frente a semejante rumor, Carlos Mata tuvo que salir personalmente a desmentir la información y explicar que se trataba de una confusión con otro actor venezolano, Alejandro Mata .

Ahora, desde la clínica y mientras continúa con su recuperación, el intérprete volvió a dirigirse a quienes estuvieron pendientes de su estado de salud y agradeció especialmente las muestras de cariño que recibió durante este tiempo.

“Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”, expresó con un mensaje de agradecimiento y optimismo para sus seguidores.

El día que Carlos Mata tuvo que desmentir su muerte

La situación había comenzado a generar inquietud un día antes de la intervención quirúrgica, el 2 de septiembre, cuando las redes sociales se llenaron de publicaciones que hablaban de su supuesto fallecimiento. Ante la rápida difusión de esas versiones, el propio actor decidió grabar un video para aclarar lo ocurrido y evitar que sus fanáticos continuaran preocupados por una información falsa.

En aquella oportunidad, Carlos Mata había reaccionado con contundencia frente a quienes difundían el rumor y lanzó una advertencia a sus seguidores. “No caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos”, manifestó entonces.

Además, semanas antes de la cirugía, el actor ya había contado públicamente que debía atravesar una intervención quirúrgica debido al delicado estado de esa zona de su columna. En ese momento, había explicado que prácticamente “no tenía discos en esa zona”, una situación que finalmente derivó en la operación cervical realizada el 3 de septiembre.

Ahora, mientras continúa su recuperación desde la clínica, Carlos Mata eligió volver a aparecer ante sus seguidores para contarles cómo se encuentra y agradecer el acompañamiento recibido desde distintos puntos del mundo hispanoparlante.