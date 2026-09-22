Dos noches, 45 bodegas y un encuentro para los amantes del vino: llega la primera edición de American Bar Wine Fair

Son cada vez más las actividades e iniciativas que surgen en torno a al vino y sus productores en San Juan. Con el propósito de convertirse en una gran feria de vinos, llega la primera edición del American Bar Wine Fair , con una propuesta que contará con decenas de bodegas, música y gastronomía en un escenario conocido, como es el Hotel Del Bono Park.

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El evento se llevará a cabo los primeros días de octubre y reunirá en un mismo espacio a 45 bodegas. La diversidad en la convocatoria busca que quienes asistan tengan la oportunidad de conocer distintas propuestas en torno al vino nacional, las historias detrás de cada proyecto y las miradas que hay en torno a la industria, en una propuesta que busca sostenerse en el tiempo.

“La American Bar Wine Fair nace con el objetivo de que San Juan tenga una feria de vinos de primer nivel, una experiencia que podamos hacer crecer año tras año. Y justamente por eso, en esa búsqueda de calidad, nos unimos a los mejores: grandes bodegas, productores, marcas y profesionales que comparten con nosotros las ganas de hacer algo realmente importante para San Juan”, señaló Luis Alessi, CEO y Cofundador de American Bar sobre el espíritu del evento.

Durante las dos veladas no solo se estarán exhibiendo más de 180 etiquetas de la provincia como del país, sino que además habrá degustaciones libres y se contará con la presencia de enólogos que acompañarán y compartirán información sobre las características que se pueden registrar en cada copa.

Al vino se sumarán las propuestas gastronómicas de la cocina del hotel, ofreciendo alternativas que vayan acorde al maridaje de los vinos presentes. El arte dirá presente de la mano de la música con la presencia de artistas invitados.

Así, la American Bar Wine Fair propone vivir dos jornadas pensadas para disfrutar, descubrir y compartir alrededor del vino.

Las bodegas que serán parte de la primera edición de la American Bar Wine Fair

La feria contará con la participación de 45 bodegas en total, algunas de ellas de San Juan, otras de la región de Cuyo y también se contará con la presencia de etiquetas de otras provincias.

Entre los proyectos confirmados se encuentra: Alambrado, Augusto Pulenta, Bodega del Carmen, Bodega Entre Tapias, Bodega La Fortuna, Bodega Merced del Estero, Bodega Vistalba, Cara Sur, Casa Pirque, Casimiro Wines, Catena Zapata, Chañarmuyo y De Moño Rojo.

También serán parte de la primera edición Desfachatados Wines, Elefante Wines, El Porvenir, El Relator, Escorihuela Gascón, Familia Falasco, Familia Schroeder, Familia Sepúlveda, Finca Bandini, Finca Camaño, Finca Flichman, Giménez Riili, Influenciados Wines, Finca Los Dragones, Los Helechos, Monte Quieto, Nieto Senetiner, Obón Wines, Piatelli Vineyards, Putruele, Pyros Wines, Roble Negro Wines, Ruca Malen, Rutini, Salentein, Santa Julia, Seis Luces, Surya, TresPira2 Wine, Viña Las Perdices, Violinista Wines y Zuccardi Valle de Uco.

Con esta primera edición, American Bar Wine Fair busca generar un espacio de encuentro entre bodegas, productores, profesionales, consumidores y amantes del vino, fortaleciendo el vínculo entre San Juan y la industria vitivinícola argentina.

El dato sobre la American Bar Wine Fair

El evento se realizará el 2 y 3 de octubre, desde las 20:30 horas, en el Hotel Del Bono Park. La feria está dirigida a mayores de 30 años, empresarios, profesionales, clientes corporativos, amantes del vino y público en general que desee vivir una experiencia distinta de la mano de una copa.

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Las entradas se encuentran disponibles y se pueden adquirir en www.american-bar.com.ar, a $45.000 y contempla una copa Volf American Bar para poder degustar las propuestas que dirán presente.

El evento cuenta con el acompañamiento de DIARIO DE CUYO, Gobierno de San Juan, VOF, Del Bono Hotels y Yacopini, y la invitación de Macro Selecta.