Cayó "El Guacho" en Rawson: lo buscaban por amenazas con un arma y hallaron cocaína en su casa

Dos viviendas del barrio Los Médanos, en Rawson, fueron allanadas durante la madrugada de este viernes por personal de la División UFI Genérica, en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y lesiones leves. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron municiones, cuchillos, cocaína y una planta de marihuana.

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Uno de los operativos se realizó en el domicilio de un hombre de apellido Navarro, de 39 años, conocido por el apodo de “El Guacho”. Allí los efectivos encontraron 10 municiones calibre 9x19 milímetros y 11 calibre .38, además de una mochila que contenía 23 envoltorios de nylon con un total de 687 gramos de cocaína y una planta de marihuana.

A raíz del hallazgo de los estupefacientes, intervino personal del Departamento Drogas Ilegales, que quedó a cargo del secuestro de la sustancia y de la planta. Por disposición del Juzgado Federal, Navarro quedó vinculado a una causa por infracción a la normativa de drogas, independientemente de la investigación que originó los allanamientos.

El segundo procedimiento se concretó en la vivienda de Pérez V., quien permanece prófugo. En ese domicilio los policías secuestraron dos cuchillos tipo Tramontina, considerados elementos similares al que habría sido utilizado para lesionar a la víctima durante el episodio investigado.

El hecho que dio origen a los allanamientos ocurrió el 28 de julio de 2026, alrededor de las 23, en el barrio Alameda, Rawson. Según la investigación, la víctima se encontraba en su casa participando de un evento familiar y salió para acompañar a uno de los invitados, que se encontraba en estado de ebriedad.

A pocos metros de la vivienda se habría cruzado con “El Guacho” y Pérez V.. Luego de una discusión se produjo una gresca. De acuerdo con la denuncia, Navarro lo habría amenazado con un arma de fuego, mientras que Pérez presuntamente le provocó un corte en la espalda con un arma blanca.

El herido fue trasladado al Hospital Rawson, donde recibió atención médica. A partir de las tareas investigativas posteriores, los efectivos lograron establecer la identidad de “El Guacho” como Navarro y determinaron que Pérez también residía en el barrio Los Médanos.

Con esos elementos, la Justicia autorizó los dos allanamientos realizados este viernes, que terminaron además con el hallazgo de drogas y municiones en uno de los domicilios.