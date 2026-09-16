Rawson revoluciona la diversión: un juego de casi 40 metros de largo y dos niveles brilla en el parque

La comunidad de Rawson se prepara para un evento muy esperado: la inauguración del nuevo espacio infantil en el Parque Papa Francisco que tendrá como estrella principal un laberinto de casi 40 metros de longitud y dos niveles, alcanzando casi 3 metros de altura en algunos sectores.

Es imposible no verlo, incluso a varias cuadras de distancia. Sus dimensiones, estructuras y colores son las principales características que demuestran su majestuosidad y que sorprenden a todos. Y no es para menos. El propio intendente de Rawson, Carlos Munisaga, usó las redes sociales para contarles a los vecinos del departamento que este ‘laberinto es único en el país’.

El entusiasmo de los niños entró en la cuenta final. Es que este miércoles 16 de septiembre a la tarde ya podrán poner a prueba su resistencia física, vértigo y adrenalina al recorrer los casi 40 metros de diversión que ofrece este juego. Será justo tras el acto de inauguración del nuevo sector de juegos infantiles del Parque Papa Francisco, ubicado al Norte del predio, cerca de Calle Doctor Ortega.

Toboganes, puentes y tubos, en el nuevo juego de Rawson Las dimensiones del nuevo laberinto obligaron al municipio de Rawson a construir una base de 600 metros cuadrados que recubrieron con piso de caucho para seguridad de los niños. Es que en los dos niveles que tiene el juego hay estructuras que se ubican casi a 3 metros de altura.

Largos tramos de tubos para circular arrastrándose; puentes de cuerdas y de estructuras de PVC muy resistente para probar el vértigo y el equilibrio; y 6 bajadas en forma de tobogán, escalera o rampa para escalar son algunas de las atracciones que ofrece este laberinto gigante. Aunque la diversión no sólo se da sobre las instalaciones, sino también bajo la misma.