El Ballet Estable del Teatro Colón trae El lago de los cisnes al Teatro del Bicentenario

Las funciones serán del 26 al 28 de noviembre y las entradas ya se encuentran disponibles.

El Ballet Estable del Teatro Colón hará por primera vez la versión completa de El lago de los cisnes en San Juan, en el 10° anivrsario del Teatro del Bicentenario.

La provincia se prepara para recibir uno de los acontecimientos culturales más deslumbrantes de la temporada. En el marco de los festejos por su décimo aniversario, el Teatro del Bicentenario será el escenario donde el Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Julio Bocca, presentará, por primera vez y de forma completa, El lago de los cisnes.

Una de las joyas indiscutidas de la danza clásica universal, cobrará vida en tres funciones programadas para los días 26, 27 y 28 de noviembre a las 20:00 horas, prometiendo un despliegue escénico monumental que entrelazará la fantasía, la sombra y la luz.

La propuesta cuenta con un equipo creativo de primer nivel, destacando la coreografía de Raúl Candal basada en la coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov; y música de Chaikovsky; la escenografía de Christian Prego, el vestuario diseñado por Aníbal Lápiz y la iluminación a cargo de Rubén Conde.

Esta gran apuesta cultural cuenta con el respaldo de importantes instituciones como DIARIO DE CUYO, Grupo Andesmar y el Consulado de Italia en Mendoza, consolidando una cita imperdible para los amantes de las artes escénicas.

El lago de los cisnes: venta de entradas Los espectadores que deseen asegurar su lugar en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario ya pueden adquirir las localidades -cuyos precios son $80.000 y 90.000- y aprovechar interesantes beneficios por venta anticipada.