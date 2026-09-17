Buenos Aires Ballet llega a San Juan con una gala de clásicos y tangos de Piazzolla

Bajo la dirección general de Federico Fernández, primer bailarín del Teatro Colón, "Buenos Aires Ballet" se presentará en San Juan el domingo 27 de septiembre. Se trata de una compañía independiente, que reúne a talentosas figuras de la danza clásica nacional e internacional.

Creada hace más de 10 años por Fernández, lo que comenzó inicialmente como una propuesta independiente impulsada por un grupo de compañeros del Ballet Estable del Teatro Colón y del Teatro Argentino de La Plata para ampliar sus oportunidades escénicas, se consolidó rápidamente en una formación de gran repercusión. Receptora de excelentes críticas, premios y reconocimientos de la prensa especializada, desde entonces la compañía abraza el compromiso de descentralizar la danza y de llevar el ballet a los más diversos escenarios de la Argentina y la región.

De clásicos a Piazzolla El público sanjuanino podrá disfrutar de una velada de jerarquía que conjuga los grandes títulos del ballet universal con la elegancia del tango. El programa preparado para esta Gala 2026 reúne los fragmentos y pas de deux más célebres del repertorio clásico internacional, incluyendo extractos magistrales de piezas fundamentales como El lago de los cisnes, Don Quijote y El corsario. Asimismo, la presentación incorporará obras creadas especialmente para la compañía pertenecientes al aclamado segmento "Entretangos", ideado sobre la música revolucionaria e inolvidable del célebre compositor Ástor Piazzolla.

Talentos del ballet La Gran Gala de Ballet se destaca por la participación de destacados bailarines con amplia proyección y sólida trayectoria en los escenarios más importantes del país y el exterior. Entre las figuras principales que deslumbrarán en el escenario del Cine Teatro Municipal se encuentra la bailarina solista del Teatro Colón Rocío Agüero, formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), quien en este año 2026 fue ascendida a solista bajo la dirección artística de Julio Bocca.

Rocío Agüero, solista del ballet del Colón, una de las integrantes del BAB que llegará a San Juan El elenco también contará con el talento de Antonio Leborans Pons, bailarín español egresado del ISATC e integrante del Ballet Estable del Colón desde 2022; y Mora Capasso, formada en la Fundación Julio Bocca, quien ha interpretado roles solistas de relevancia en producciones como La bayadera, La bella durmiente, Carmen de Marcia Haydée, Paquita y El cascanueces.