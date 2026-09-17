Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

Ayer la tucumana Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano, Generación Dorada. Por haber accedido al primer puesto del certamen televisivo, se llevó un premio de $70 millones, una cifra que en dólares corrientes equivale apenas a un tercio del monto que se entregó en la primera edición del reality, en el año 2001.

La final del certamen que conduce Santiago del Moro la enfrentó con la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien se quedó con $20 millones de pesos y una vivienda, mientras que Charlotte Caniggia, eliminada el martes con el 10,7% de los votos en el versus final, obtuvo $10 millones de pesos por el tercer puesto.

En la primera edición del programa, transmitida en plena vigencia de la convertibilidad, Marcelo Corazza se consagró campeón tras 63 días de encierro y recibió un cheque de $121.200, equivalentes en ese momento a la misma cifra en dólares por la paridad uno a uno. La subcampeona, Tamara Paganini, se llevó $39.406 tras 112 días adentro, y el tercer puesto, ocupado por Gastón Trezeguet, sumó $23.642.

Veinticinco años después, los $70 millones del premio mayor equivalen, al tipo de cambio actual, a USD 45.602,61. Al dividir esa cifra por los USD 121.200 dólares que representaba el cheque de ese momento, el resultado es 0,376: el premio de la ganadora de 2026 equivale a poco más de un tercio del que recibió el primer campeón del ciclo, medido en dólares corrientes y sin ajustar por inflación.

La comparación se agrava si se pondera el poder adquisitivo real del dólar. Los USD 45.602,61 actuales, llevados a valores de junio de 2001 mediante el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, representan apenas USD 24.294,22 de aquel momento. Es decir, la pérdida de valor del premio es todavía mayor si se contempla la inflación acumulada en Estados Unidos durante ese cuarto de siglo.

Qué se compraba con el premio en 2001 y qué se compra hoy

La diferencia es más notable cuando se compara en capacidad de compra de bienes durables, como una casa o un auto.

En 2001, el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires oscilaba entre los USD 620 en barrios como Villa Lugano y los USD 1.239 en Belgrano y Núñez, según relevamientos de la época citados por medios especializados en propiedades. Con USD 121.200 dólares, el ganador de aquella edición podía adquirir un departamento de tres ambientes en una zona acomodada y todavía disponer de un remanente para una segunda unidad más pequeña.

Hoy, el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en USD 2.450 dólares, de acuerdo con el último informe de 2026 de Zonaprop. Con los USD 45.602 dólares que representa el premio actual, la ganadora de esta edición solo podría acceder a un monoambiente en barrios periféricos, como Villa Soldati, donde el metro cuadrado ronda los USD 1.000. Un departamento de dos ambientes en la ciudad tiene hoy un valor promedio de USD 129.000, muy por encima de lo que alcanza el premio del reality.

El mismo fenómeno se observa en el mercado automotor. En 2001, un auto 0 kilómetro de entrada de gama costaba entre USD 10.000 y USD 12.000, lo que permitía al ganador de la primera edición comprar hasta 10 unidades al contado. En septiembre de 2026, el modelo más económico del mercado argentino es el JMEV Easy 3, un citycar eléctrico de origen chino que cuesta $25 millones. Con los $70 millones del premio actual, la ganadora podría adquirir dos unidades de ese modelo, y a lo sumo una tercera si combina la compra con otro vehículo de entrada de gama, como el Hyundai HB20 o el Renault Kwid.

La organización del programa confirmó que la entrega formal de los premios se realizará este miércoles, durante la emisión especial “Noche de las Campeonas” en Telefe. Además del monto en efectivo y la vivienda prefabricada de la empresa Viviendas Roca, la ganadora recibirá el rendimiento generado en una billetera virtual desde el inicio del certamen.