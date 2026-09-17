    • 17 de septiembre de 2026 - 13:39

    Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

    Limón, ajo, pimentón y perejil acompañan unos filetes tiernos junto a una guarnición dorada, en una propuesta casera pensada para comer rico sin complicaciones

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una bandeja, pocos ingredientes y una cena lista en menos de 1 hora: la combinación de pescado blanco y calabaza asada resuelve cualquier comida de la semana. Es una alternativa práctica para esos días en los que hace falta cocinar algo casero, sabroso y completo sin pasar demasiado tiempo frente a la cocina. Además, permite aprovechar una guarnición sencilla y transformar ingredientes cotidianos en un plato atractivo para toda la familia.

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    La merluza al horno con calabaza asada es una opción liviana y práctica, ideal para el almuerzo o la cena. La calabaza aporta dulzor natural, color y una textura cremosa en el interior, con bordes levemente dorados después de la cocción.

    La merluza, por su parte, mantiene un sabor suave que combina muy bien con limón, ajo y hierbas. El resultado es una preparación equilibrada, fácil de servir y adecuada para acompañar con una ensalada fresca o una porción pequeña de arroz.

    Se trata de filetes de merluza cocidos al horno junto con gajos finos de calabaza, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y pimentón. La cocción se realiza en una sola fuente para simplificar la preparación y reducir el tiempo en la cocina.

    Tiempo de preparación

    • Tiempo activo: 15 minutos
    • Tiempo de cocción: 30 minutos
    • Tiempo total: 45 minutos

    Ingredientes

    • 4 filetes de merluza, de aproximadamente 150 gr cada uno.
    • 600 gr de calabaza, pelada y cortada en gajos finos.
    • 2 cucharadas de aceite de oliva.
    • 1 diente de ajo, picado.
    • 1 limón.
    • 1 cucharadita de pimentón dulce.
    • 1 cucharadita de orégano seco.
    • Sal, a gusto.
    • Pimienta, a gusto.
    • 2 cucharadas de perejil fresco, picado.

    Cómo hacer merluza al horno con calabaza asada, paso a paso

    1. Precalentar el horno a 220 .
    2. Colocar la calabaza en una fuente para horno. Agregar 1 cucharada de aceite de oliva, sal, pimienta, pimentón y orégano.
    3. Mezclar bien y acomodar los gajos en una sola capa. Cortar la calabaza en piezas finas para que se cocine al mismo tiempo que la merluza.
    4. Llevar la fuente al horno y cocinar durante 20 minutos, hasta que la calabaza empiece a dorarse.
    5. Mientras tanto, condimentar los filetes de merluza con sal, pimienta, ajo picado y el jugo de ½ limón.
    6. Retirar la fuente del horno y acomodar los filetes entre los gajos de calabaza.
    7. Rociar el pescado con la cucharada restante de aceite de oliva y llevar nuevamente al horno durante 10 minutos.
    8. Comprobar que la merluza esté opaca y se separe fácilmente con un tenedor. No sobrecocinar el pescado para evitar que pierda humedad.
    9. Terminar con perejil fresco y unas gotas de limón antes de servir.

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