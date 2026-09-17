Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

Limón, ajo, pimentón y perejil acompañan unos filetes tiernos junto a una guarnición dorada, en una propuesta casera pensada para comer rico sin complicaciones

Una bandeja, pocos ingredientes y una cena lista en menos de 1 hora: la combinación de pescado blanco y calabaza asada resuelve cualquier comida de la semana. Es una alternativa práctica para esos días en los que hace falta cocinar algo casero, sabroso y completo sin pasar demasiado tiempo frente a la cocina. Además, permite aprovechar una guarnición sencilla y transformar ingredientes cotidianos en un plato atractivo para toda la familia.

La merluza al horno con calabaza asada es una opción liviana y práctica, ideal para el almuerzo o la cena. La calabaza aporta dulzor natural, color y una textura cremosa en el interior, con bordes levemente dorados después de la cocción.

La merluza, por su parte, mantiene un sabor suave que combina muy bien con limón, ajo y hierbas. El resultado es una preparación equilibrada, fácil de servir y adecuada para acompañar con una ensalada fresca o una porción pequeña de arroz.

Se trata de filetes de merluza cocidos al horno junto con gajos finos de calabaza, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y pimentón. La cocción se realiza en una sola fuente para simplificar la preparación y reducir el tiempo en la cocina.