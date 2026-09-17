Cruzando el Charco y un homenaje a Soda Stereo: los dos grandes atractivos de San Juan Florece

El festival de primavera tendrá a la banda platense como protagonista el domingo 27 de septiembre y sumará un tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

San Juan Florece ’26 ya tiene dos nombres que concentran buena parte de la atención para su edición de primavera: Cruzando el Charco y Música Ligera, la propuesta que homenajeará a Soda Stereo y Gustavo Cerati. El festival se realizará el 26 y 27 de septiembre en Cepas Sanjuaninas, con música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

El plato fuerte llegará el domingo 27, cuando Cruzando el Charco se presente desde las 17, en una jornada que comenzará con una previa al atardecer y se extenderá hasta la noche. La banda platense, formada en 2012, desembarcará en San Juan con una propuesta que combina rock nacional, candombe, cumbia, pop, funk y baladas.

Liderado por Francisco Lago, el grupo construyó una identidad propia dentro de la escena argentina a partir de ese particular sonido rioplatense. Su presentación será uno de los momentos centrales de un festival que apuesta a reunir a distintos públicos alrededor de la música.

Pero el fin de semana también tendrá una parada especial para los fanáticos del rock argentino. Música Ligera llegará con un homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, repasando parte del repertorio de una de las bandas fundamentales de la música nacional y de la posterior carrera solista de su cantante y guitarrista.

Cruzando el Charco, Soda Stereo y una primavera a puro rock La combinación de Cruzando el Charco y el homenaje a Soda Stereo le dará al festival un marcado perfil musical, con dos propuestas de estilos diferentes pero vinculadas al rock argentino.