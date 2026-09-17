    • 17 de septiembre de 2026 - 15:05

    Cruzando el Charco y un homenaje a Soda Stereo: los dos grandes atractivos de San Juan Florece

    El festival de primavera tendrá a la banda platense como protagonista el domingo 27 de septiembre y sumará un tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan Florece ’26 ya tiene dos nombres que concentran buena parte de la atención para su edición de primavera: Cruzando el Charco y Música Ligera, la propuesta que homenajeará a Soda Stereo y Gustavo Cerati. El festival se realizará el 26 y 27 de septiembre en Cepas Sanjuaninas, con música en vivo, gastronomía y actividades para toda la familia.

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    El plato fuerte llegará el domingo 27, cuando Cruzando el Charco se presente desde las 17, en una jornada que comenzará con una previa al atardecer y se extenderá hasta la noche. La banda platense, formada en 2012, desembarcará en San Juan con una propuesta que combina rock nacional, candombe, cumbia, pop, funk y baladas.

    Liderado por Francisco Lago, el grupo construyó una identidad propia dentro de la escena argentina a partir de ese particular sonido rioplatense. Su presentación será uno de los momentos centrales de un festival que apuesta a reunir a distintos públicos alrededor de la música.

    Pero el fin de semana también tendrá una parada especial para los fanáticos del rock argentino. Música Ligera llegará con un homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, repasando parte del repertorio de una de las bandas fundamentales de la música nacional y de la posterior carrera solista de su cantante y guitarrista.

    Cruzando el Charco, Soda Stereo y una primavera a puro rock

    La combinación de Cruzando el Charco y el homenaje a Soda Stereo le dará al festival un marcado perfil musical, con dos propuestas de estilos diferentes pero vinculadas al rock argentino.

    A la agenda musical se sumarán un Polo Gastronómico y Patio Cervecero, food trucks, cerveza artesanal, DJ sets y una feria de emprendedores. Para los más chicos estará disponible el parque Fun Kids.

    El encuentro será en Cepas Sanjuaninas, Rastreador Calivar 139 Norte, y las puertas abrirán a las 17. Las entradas ya están disponibles mediante EntradaWeb y también pueden adquirirse en Hoffmann Instrumentos Musicales.

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