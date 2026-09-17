La Tierra Media vuelve a tener a su mago: Ian McKellen reapareció como Gandalf casi 12 años después

El sombrero puntiagudo, la interminable barba gris y una figura que marcó a toda una generación. Sir Ian McKellen volvió a vestirse como Gandalf para regresar a la Tierra Media y las primeras imágenes del actor caracterizado para la próxima película de El Señor de los Anillos comenzaron a conocerse.

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La escena tiene inevitablemente una enorme carga de nostalgia. McKellen no interpretaba al célebre mago en una película desde El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos , estrenada en 2014. Ahora, a sus 87 años, vuelve a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera para participar en El Señor de los Anillos: La caza de Gollum.

Las imágenes llegan además mientras la producción avanza en Nueva Zelanda , el territorio que Peter Jackson convirtió cinematográficamente en la Tierra Media hace más de dos décadas. McKellen ya se encontraba en el país durante agosto para trabajar en el proyecto, cuya filmación comenzó oficialmente durante este año.

Ian McKellen vuelve a interpretar a Gandalf en la nueva película de El Señor de los Anillos, más de una década después de su última aparición cinematográfica como el personaje.

La nueva película llevará por título El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y estará dirigida por Andy Serkis , quien además volverá a realizar la interpretación y captura de movimiento de Gollum/Sméagol. El estreno mundial está previsto para el 17 de diciembre de 2027 .

El estreno de la nueva película oficial The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum está programado para el 17 de diciembre de 2027 en cines.

La historia se ubicará antes de los acontecimientos principales de La Comunidad del Anillo. El eje estará puesto en la búsqueda de Gollum después de que Gandalf descubra que la criatura puede conocer información crucial sobre el Anillo Único y que ese conocimiento podría terminar en manos de Sauron.

El propio sitio oficial de McKellen describe a Gandalf como quien impulsa la misión: Aragorn deberá perseguir a Gollum por distintos territorios de la Tierra Media mientras el mago dirige la operación, intentando descubrir cuánto sabe la criatura acerca del Anillo antes de que sea demasiado tarde.

Se trata de un episodio mencionado en la obra de J.R.R. Tolkien pero nunca desarrollado de manera extensa en las películas originales, lo que permitirá conectar acontecimientos de El Hobbit con el comienzo de El Señor de los Anillos.

No vuelve solo: Frodo también regresará

McKellen será apenas una de varias caras conocidas. Elijah Wood volverá como Frodo Bolsón, mientras que Lee Pace retomará su papel de Thranduil. Andy Serkis, naturalmente, volverá como Gollum.

Una de las principales novedades estará en Aragorn. Jamie Dornan interpretará a Strider, el joven montaraz que posteriormente se convertirá en rey y que en la trilogía de Peter Jackson fue encarnado por Viggo Mortensen.

El reparto también suma nombres fuertes: Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa creada para la película; Kate Winslet será Marigol; y Leo Woodall dará vida a Halvard.

Detrás de cámaras también habrá una importante reunión. Peter Jackson regresará como productor junto con Fran Walsh y Philippa Boyens, integrantes fundamentales del equipo creativo de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Serkis definió el reencuentro como prácticamente una reunión familiar y destacó que incluso regresaron técnicos que trabajaron en aquellas películas hace más de 20 años.

Un regreso que parecía que podía no ocurrir

El retorno tiene todavía más peso por las propias palabras que McKellen pronunció años atrás. Cuando comenzaron a conocerse los primeros planes para una nueva película, el actor había sido consultado sobre la posibilidad de volver y respondió que aceptaría interpretar otra vez al mago “si estoy vivo” cuando llegara el momento.

El tiempo pasó y finalmente ocurrió. En febrero de este año su regreso quedó confirmado y meses después Warner Bros. oficializó el reparto. La producción arrancó en Nueva Zelanda durante julio con un primer adelanto detrás de cámaras en el que Serkis apareció nuevamente con su traje de captura de movimiento y recuperó inmediatamente la voz y los movimientos de Gollum.

Ahora llegó el turno del otro gran símbolo. Después de acompañar a Frodo hasta Mordor, enfrentarse al Balrog, caer en las profundidades de Moria y regresar como Gandalf el Blanco, Ian McKellen vuelve a levantar el bastón. Y para millones de seguidores, ver nuevamente aquella barba gris en la Tierra Media alcanza para viajar de golpe más de dos décadas hacia atrás.