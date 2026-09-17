¡Narnia está de regreso! Revelaron la primera imagen del nuevo Aslan y sorprendió su radical diseño

Después de años de espera, Narnia finalmente comenzó a mostrar sus cartas . La revista Empire reveló este jueves la primera imagen oficial de Aslan en Narnia: The Magician’s Nephew, la ambiciosa película con la que Netflix y Greta Gerwig buscarán relanzar en el cine el universo fantástico creado por C. S. Lewis.

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La imagen protagoniza una de las nuevas portadas de Empire y ofrece el primer vistazo completo al emblemático león. El diseño presenta una estética considerablemente diferente a la de las películas estrenadas entre 2005 y 2010: Aslan aparece con marcas rojizas sobre el rostro y ojos de distinto color , en una reinterpretación visual que, según adelantó la publicación, tiene entre sus inspiraciones creativas a David Bowie.

Además, Empire confirmó otro de los grandes secretos que rodeaban al proyecto: Meryl Streep pondrá la voz de Aslan . La actriz forma parte de un reparto de enorme peso que también incluye a Daniel Craig, Emma Mackey, Carey Mulligan, Ciarán Hinds, Kobna Holdbrook-Smith, Denise Gough y Susan Wokoma.

La película no volverá directamente sobre El león, la bruja y el armario. Gerwig eligió El sobrino del mago , novela publicada por Lewis en 1955 que funciona cronológicamente como el origen de todo el universo de Narnia y nunca antes había sido llevada al cine.

La primera imagen del nuevo Aslan de “Narnia: The Magician’s Nephew”, que tendrá la voz de Meryl Streep.

La historia mostrará la creación de Narnia y los acontecimientos que sucedieron mucho antes de la llegada de los hermanos Pevensie. Entre sus protagonistas estarán Digory Kirke y Polly Plummer, interpretados por los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell, mientras que Emma Mackey encarnará a Jadis y Daniel Craig formará parte de la historia como el tío Andrew.

El propio Netflix define la producción como una aventura épica sobre el nacimiento de ese mundo fantástico. Gerwig, que también escribió el guion, contó que leyó El sobrino del mago cuando era niña y quedó fascinada por la idea de un león cósmico capaz de cantar a Narnia hasta darle vida, concepto que ahora llevará a la pantalla.

Este enfoque marca además la intención de construir una nueva adaptación de la obra de C. S. Lewis, en lugar de continuar las películas anteriores. Netflix adquirió los derechos de las historias de Narnia en 2018 y Gerwig fue elegida posteriormente para desarrollar al menos dos películas dentro de este nuevo proyecto.

El regreso llegará más de 16 años después de la última película estrenada en cines, Las crónicas de Narnia: La travesía del Viajero del Alba, que cerró en 2010 la etapa cinematográfica protagonizada originalmente por los hermanos Pevensie.

Cuándo se estrena la nueva Narnia

Netflix convirtió a Narnia: The Magician’s Nephew en una de sus apuestas cinematográficas más grandes y le dará un lanzamiento poco habitual para la plataforma.

Habrá funciones anticipadas exclusivamente en IMAX desde el 10 de febrero de 2027 y dos días después, el 12 de febrero, llegará de manera amplia a los cines de todo el mundo. Recién el 2 de abril de 2027 desembarcará en Netflix, lo que le otorgará una ventana cinematográfica de casi dos meses.

La decisión marca una diferencia con la estrategia tradicional de la compañía, mucho más enfocada en estrenos directos por streaming. Netflix incluso describió el lanzamiento como un acontecimiento global pensado para estar a la altura de la escala y del público que conserva la obra de Lewis.

La nueva película contará además con música original de Mark Ronson y Andrew Wyatt, quienes ya trabajaron junto a Gerwig en Barbie. La producción ya finalizó su rodaje y actualmente se encuentra rumbo a su estreno de 2027.

Con la primera aparición del nuevo Aslan, después de meses de mantener en secreto buena parte de su aspecto visual, el regreso a Narnia empieza finalmente a tomar forma.