Receta de albóndigas caseras vegetarianas, rápida y fácil

La preparación mezcla legumbres, vegetales y condimentos para lograr bolitas sabrosas, con 220 calorías por porción

Hay una escena que se repite en muchas cocinas, alguien abre la heladera un martes a la noche, sin ganas de carne, y termina inventando albóndigas caseras vegetarianas con lo que encuentra. Lentejas cocidas, un poco de pan duro, especias. El resultado sorprende siempre, incluso a los más carnívoros de la mesa.

Este tipo de preparación ganó terreno en los últimos años, cuando cada vez más familias buscan alternativas livianas para la semana. Se sirven en salsa de tomate con arroz, dentro de un pan como si fueran hamburguesas, o simplemente con una ensalada fresca al costado.

Receta de albóndigas caseras vegetarianas Se trata de bolitas hechas a base de legumbres y vegetales, ligadas con pan rallado y huevo, que se cocinan en sartén o al horno hasta dorarse por fuera y quedar tiernas por dentro. La combinación de lentejas y zanahoria aporta cuerpo y color, mientras que el comino y el pimentón le dan ese perfil de sabor tan característico de las albóndigas tradicionales, sin necesidad de usar carne.

Tiempo de preparación El tiempo total ronda los 40 minutos: 25 minutos de preparación (incluyendo el procesado de los ingredientes y el armado de las bolitas) y 15 minutos de cocción en sartén.