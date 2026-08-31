Sopaipillas caseras: la receta argentina fácil para la merienda

Las sopaipillas caseras son uno de los clásicos indiscutidos de la cocina argentina. Esta receta de tortas fritas requiere pocos ingredientes y permite preparar una merienda económica, especialmente atractiva durante los días fríos y para acompañar con mate.
Ingredientes de la receta
- 500 gramos de harina
- 1 cucharadita de sal
- 250 ml de agua tibia
- 50 gramos de grasa o manteca
- Aceite o grasa para freír
Cómo hacer sopaipillas
Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.
Incorporar la grasa o manteca previamente derretida y comenzar a mezclar.
Agregar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.
Amasar durante unos minutos y dejar descansar entre 20 y 30 minutos.
Dividir la masa en pequeños bollos.
Estirar cada uno y realizar un pequeño agujero en el centro.
Calentar abundante aceite o grasa y freír hasta que estén doradas de ambos lados.
Retirar y colocar sobre papel absorbente.
Se pueden servir solas o con azúcar espolvoreada por encima.
El secreto
No conviene estirar la masa demasiado fina.
Un espesor moderado permite conseguir tortas fritas crocantes por fuera y tiernas por dentro.