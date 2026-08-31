Sopaipillas caseras: la receta argentina fácil para la merienda

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Las sopaipillas caseras son uno de los clásicos indiscutidos de la cocina argentina. Esta receta de tortas fritas requiere pocos ingredientes y permite preparar una merienda económica, especialmente atractiva durante los días fríos y para acompañar con mate.

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Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

Incorporar la grasa o manteca previamente derretida y comenzar a mezclar.

Agregar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.

Amasar durante unos minutos y dejar descansar entre 20 y 30 minutos .

Dividir la masa en pequeños bollos.

Estirar cada uno y realizar un pequeño agujero en el centro.

Calentar abundante aceite o grasa y freír hasta que estén doradas de ambos lados.

Retirar y colocar sobre papel absorbente.

Se pueden servir solas o con azúcar espolvoreada por encima.

El secreto

No conviene estirar la masa demasiado fina.

Un espesor moderado permite conseguir tortas fritas crocantes por fuera y tiernas por dentro.