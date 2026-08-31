    • 31 de agosto de 2026 - 18:22

    Sopaipillas caseras: la receta argentina fácil para la merienda

    Las sopaipillas son una receta argentina clásica, económica y fácil de preparar. Conocé la receta en esta nota.

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    Por Sofía Hache

    Las sopaipillas caseras son uno de los clásicos indiscutidos de la cocina argentina. Esta receta de tortas fritas requiere pocos ingredientes y permite preparar una merienda económica, especialmente atractiva durante los días fríos y para acompañar con mate.

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    Ingredientes de la receta

    • 500 gramos de harina
    • 1 cucharadita de sal
    • 250 ml de agua tibia
    • 50 gramos de grasa o manteca
    • Aceite o grasa para freír

    Cómo hacer sopaipillas

    Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

    Incorporar la grasa o manteca previamente derretida y comenzar a mezclar.

    Agregar el agua tibia de a poco hasta formar una masa suave.

    Amasar durante unos minutos y dejar descansar entre 20 y 30 minutos.

    Dividir la masa en pequeños bollos.

    Estirar cada uno y realizar un pequeño agujero en el centro.

    Calentar abundante aceite o grasa y freír hasta que estén doradas de ambos lados.

    Retirar y colocar sobre papel absorbente.

    Se pueden servir solas o con azúcar espolvoreada por encima.

    El secreto

    No conviene estirar la masa demasiado fina.

    Un espesor moderado permite conseguir tortas fritas crocantes por fuera y tiernas por dentro.

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