    • 31 de agosto de 2026 - 18:07

    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada

    La pizza casera es una receta clásica para una cena familiar y puede prepararse con ingredientes básicos.

    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

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    Por Sofía Hache

    La pizza casera es una de las preparaciones más elegidas para una cena familiar y puede hacerse sin ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de pizza permite preparar una masa aireada y con buen sabor si se respetan los tiempos de levado.

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    Ingredientes

    • 500 gramos de harina
    • 300 ml de agua
    • 10 gramos de sal
    • 5 gramos de levadura seca
    • 1 cucharada de aceite
    • 1 cucharadita de azúcar

    Cómo preparar la masa

    Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

    Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia.

    Incorporar el líquido a la harina y sumar el aceite.

    Amasar durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa suave.

    Cubrir y dejar levar durante aproximadamente una hora.

    Dividir la masa y estirarla sobre una pizzera previamente aceitada.

    Agregar salsa de tomate y llevar al horno fuerte.

    Después de unos minutos, incorporar la mozzarella y terminar la cocción.

    El secreto

    No hay que apurarse con el levado.

    Una masa que tuvo suficiente tiempo para descansar desarrolla una textura más aireada y liviana, algo fundamental para conseguir una buena pizza casera.

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