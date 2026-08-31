La pizza casera es una receta clásica para una cena familiar y puede prepararse con ingredientes básicos.

Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

La pizza casera es una de las preparaciones más elegidas para una cena familiar y puede hacerse sin ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de pizza permite preparar una masa aireada y con buen sabor si se respetan los tiempos de levado.

Ingredientes 500 gramos de harina

300 ml de agua

10 gramos de sal

5 gramos de levadura seca

1 cucharada de aceite

1 cucharadita de azúcar Cómo preparar la masa Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia.

Incorporar el líquido a la harina y sumar el aceite.

Amasar durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa suave.