Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

La pizza casera es una de las preparaciones más elegidas para una cena familiar y puede hacerse sin ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de pizza permite preparar una masa aireada y con buen sabor si se respetan los tiempos de levado.
La pizza casera es una receta clásica para una cena familiar y puede prepararse con ingredientes básicos.
La pizza casera es una de las preparaciones más elegidas para una cena familiar y puede hacerse sin ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de pizza permite preparar una masa aireada y con buen sabor si se respetan los tiempos de levado.
Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.
Disolver la levadura y el azúcar en el agua tibia.
Incorporar el líquido a la harina y sumar el aceite.
Amasar durante 8 a 10 minutos, hasta obtener una masa suave.
Cubrir y dejar levar durante aproximadamente una hora.
Dividir la masa y estirarla sobre una pizzera previamente aceitada.
Agregar salsa de tomate y llevar al horno fuerte.
Después de unos minutos, incorporar la mozzarella y terminar la cocción.
No hay que apurarse con el levado.
Una masa que tuvo suficiente tiempo para descansar desarrolla una textura más aireada y liviana, algo fundamental para conseguir una buena pizza casera.