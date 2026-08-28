Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa.

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La pastafrola de membrillo es uno de los clásicos de la cocina argentina y una preparación muy elegida para la merienda. Esta receta de pastafrola permite conseguir una masa tierna y un relleno de membrillo equilibrado, con el tradicional entramado de tiras en la superficie.

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Batir la manteca pomada junto con el azúcar.

Agregar el huevo y la ralladura de limón.

Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave.

Es importante no amasar demasiado, porque podría quedar dura después de la cocción.

Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.

Armado de la pastafrola de membrillo

Separar aproximadamente un cuarto de la masa para realizar las tiras.

Estirar el resto y cubrir un molde.

Colocar el dulce de membrillo previamente ablandado con unas cucharadas de agua caliente.

Formar tiras con la masa reservada y colocarlas cruzadas sobre el relleno.

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos.

El secreto

La masa debe mantenerse fría durante el armado. Si comienza a ponerse demasiado blanda, llevarla nuevamente a la heladera durante algunos minutos facilitará el trabajo y ayudará a evitar que se rompa.