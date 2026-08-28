Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa.

La pastafrola de membrillo es uno de los clásicos de la cocina argentina y una preparación muy elegida para la merienda. Esta receta de pastafrola permite conseguir una masa tierna y un relleno de membrillo equilibrado, con el tradicional entramado de tiras en la superficie.
Ingredientes para hacer pastafrola de membrillo
Para la masa:
- 100 gramos de manteca
- ½ taza de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de limón
- 2 tazas de harina leudante
Para el relleno:
- 400 gramos de dulce de membrillo
- Unas cucharadas de agua
Cómo preparar la masa
Batir la manteca pomada junto con el azúcar.
Agregar el huevo y la ralladura de limón.
Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave.
Es importante no amasar demasiado, porque podría quedar dura después de la cocción.
Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.
Armado de la pastafrola de membrillo
Separar aproximadamente un cuarto de la masa para realizar las tiras.
Estirar el resto y cubrir un molde.
Colocar el dulce de membrillo previamente ablandado con unas cucharadas de agua caliente.
Formar tiras con la masa reservada y colocarlas cruzadas sobre el relleno.
Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos.
El secreto
La masa debe mantenerse fría durante el armado. Si comienza a ponerse demasiado blanda, llevarla nuevamente a la heladera durante algunos minutos facilitará el trabajo y ayudará a evitar que se rompa.