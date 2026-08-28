    • 28 de agosto de 2026 - 13:15

    Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa

    La pastafrola de membrillo es una receta tradicional argentina. Con una masa tierna, se puede preparar una versión casera que conserve su clásica textura.

    Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa.

    Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa.

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    Por Sofía Hache

    La pastafrola de membrillo es uno de los clásicos de la cocina argentina y una preparación muy elegida para la merienda. Esta receta de pastafrola permite conseguir una masa tierna y un relleno de membrillo equilibrado, con el tradicional entramado de tiras en la superficie.

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    Ingredientes para hacer pastafrola de membrillo

    Para la masa:

    • 100 gramos de manteca
    • ½ taza de azúcar
    • 1 huevo
    • Ralladura de limón
    • 2 tazas de harina leudante

    Para el relleno:

    • 400 gramos de dulce de membrillo
    • Unas cucharadas de agua

    Cómo preparar la masa

    Batir la manteca pomada junto con el azúcar.

    Agregar el huevo y la ralladura de limón.

    Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa suave.

    Es importante no amasar demasiado, porque podría quedar dura después de la cocción.

    Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.

    Armado de la pastafrola de membrillo

    Separar aproximadamente un cuarto de la masa para realizar las tiras.

    Estirar el resto y cubrir un molde.

    Colocar el dulce de membrillo previamente ablandado con unas cucharadas de agua caliente.

    Formar tiras con la masa reservada y colocarlas cruzadas sobre el relleno.

    Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 minutos.

    El secreto

    La masa debe mantenerse fría durante el armado. Si comienza a ponerse demasiado blanda, llevarla nuevamente a la heladera durante algunos minutos facilitará el trabajo y ayudará a evitar que se rompa.

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