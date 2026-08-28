    • 28 de agosto de 2026 - 13:09

    Budín de limón fácil y económico: la receta que queda húmeda y esponjosa

    Con ingredientes básicos y pocos pasos se puede preparar un budín de limón ideal para acompañar el mate o el café.

    Budín de limón fácil y económico: la receta que queda húmeda y esponjosa.

    Budín de limón fácil y económico: la receta que queda húmeda y esponjosa.

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    Por Sofía Hache

    El budín de limón es una preparación ideal para quienes buscan un budín fácil y con pocos ingredientes. Esta receta de budín permite conseguir un resultado húmedo y esponjoso, mientras que la ralladura aporta un intenso sabor cítrico sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de encontrar.

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    Ingredientes de la receta

    • 2 huevos
    • 1 taza de azúcar
    • ½ taza de aceite
    • ½ taza de leche
    • 2 tazas de harina leudante
    • Ralladura de 1 limón
    • Jugo de ½ limón
    • 1 cucharadita de esencia de vainilla

    Preparación del budín de limón

    Batir los huevos junto con el azúcar durante unos minutos.

    Agregar el aceite, la leche, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar.

    Incorporar la harina de manera gradual y revolver hasta conseguir una preparación homogénea.

    Colocar la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada.

    Cocinar en horno precalentado a 170-180 grados durante 35 a 45 minutos.

    Antes de retirar, comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro.

    El secreto del sabor

    Para conseguir un sabor más intenso, conviene utilizar ralladura de limón recién preparada.

    La mayor parte de los aceites aromáticos de la fruta se encuentran en la cáscara, por lo que este ingrediente aporta mucho más aroma al budín.

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