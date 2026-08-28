Budín de limón fácil y económico: la receta que queda húmeda y esponjosa.

El budín de limón es una preparación ideal para quienes buscan un budín fácil y con pocos ingredientes. Esta receta de budín permite conseguir un resultado húmedo y esponjoso, mientras que la ralladura aporta un intenso sabor cítrico sin necesidad de utilizar ingredientes difíciles de encontrar.

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Batir los huevos junto con el azúcar durante unos minutos.

Agregar el aceite, la leche, la ralladura y el jugo de limón. Mezclar hasta integrar.

Incorporar la harina de manera gradual y revolver hasta conseguir una preparación homogénea.

Colocar la mezcla en una budinera previamente enmantecada y enharinada.

Cocinar en horno precalentado a 170-180 grados durante 35 a 45 minutos.

Antes de retirar, comprobar la cocción introduciendo un palillo en el centro.

El secreto del sabor

Para conseguir un sabor más intenso, conviene utilizar ralladura de limón recién preparada.

La mayor parte de los aceites aromáticos de la fruta se encuentran en la cáscara, por lo que este ingrediente aporta mucho más aroma al budín.