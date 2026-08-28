Torta de chocolate húmeda y fácil con pocos ingredientes.

Si hay una preparación que nunca pasa de moda, es la torta de chocolate. Es una de las recetas más buscadas cuando se quiere preparar algo dulce para la merienda y no se cuenta con demasiado tiempo. La clave para conseguir una torta húmeda está en no excederse con la cocción.
El horno debe estar precalentado y la preparación debe retirarse apenas el centro esté cocido.
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Ingredientes de la receta
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de leche
- ½ taza de aceite
- 1 taza de harina leudante
- ½ taza de cacao amargo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer la torta de chocolate
Primero, batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar.
Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar nuevamente.
Incorporar de a poco la harina y el cacao previamente tamizados. Integrar hasta obtener una preparación homogénea.
Volcar la mezcla en un molde enmantecado y enharinado.
Llevar a un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 35 minutos.
Para comprobar si está lista, introducir un palillo en el centro. Si sale con algunas migas húmedas, es momento de retirarla.
Dejar enfriar antes de desmoldar.
El secreto: no cocinarla de más. Ese pequeño detalle es el que permite conservar una textura húmeda y evitar que la torta quede seca.