La receta de Osvaldo Gross que tenés que probar sí o sí: torta de chocolate

“La famosa torta oscura”. Así presentó Osvaldo Gross la receta que publicó hace cinco días en su cuenta verificada de Instagram . La preparación, identificada como una torta del diablo , combina una masa de cacao bien oscura con un relleno de chocolate semiamargo.

La propuesta parte de una base que aparece en distintas versiones. “Hay muchas formulas para su masa y relleno”, escribió Gross, y explicó que todas comparten crema cortada con jugo de limón y bicarbonato, una combinación que oscurece la masa de cacao. Ese recurso define el color de la preparación y le da una característica propia dentro de las tortas de chocolate.

La receta está pensada para una torta grande, aunque también se puede reducir. “No se asusten por las cantidades de los ingredientes”, advirtió Gross, antes de agregar: “Es una Torta Grande!!!” y “Puedes hacer la mitad de la receta”. El formato también se adapta al molde: se puede repartir en dos de 24 centímetros o en tres o cuatro de 20 centímetros.

350 g de crema de leche

90 g de glucosa o azúcar invertida

350 g de chocolate cobertura semiamargo

120 g de manteca

1 pizca de sal fina

Un poco de leche, si hace falta para aligerar

La masa se prepara batiendo la manteca con el azúcar y la vainilla durante varios minutos, hasta obtener una crema homogénea. Después, incorporar los huevos de a uno; mezclar el cacao con el agua caliente y unirlo rápidamente al batido. Por separado, mezclar la crema con el jugo de limón hasta que se corte, tamizar la harina con el bicarbonato y la sal, e integrar los secos alternándolos con la crema ácida hasta lograr una masa lisa.

Los moldes deben estar fríos y tener la base cubierta con papel manteca enmantecado. Distribuir la preparación y hornear a 180ºC durante 20 a 25 minutos. Gross indicó: “Verificar la cocción con un palillo, si sale limpio del centro de la masa, esta cocida.” Enfriar muy bien antes de desmoldar.

El relleno lleva crema de leche, glucosa o azúcar invertida, chocolate cobertura semiamargo, manteca y una pizca de sal. Calentar la crema con la glucosa hasta el primer hervor y volcar sobre el chocolate picado; dejar reposar un minuto, homogeneizar y bajar la temperatura a 35 grados. Agregar la manteca pomada y la sal, pasar un mixer y entibiar antes de usar, hasta lograr consistencia de pomada.

El armado consiste en untar cada capa con el relleno, enfriar la torta y cubrirla con el resto. Si hace falta, ese relleno puede aligerarse con un poco de leche. Para evitar que los discos se desarmen, Gross recomendó: “Enfriar muy bien. Desmoldar frios pasando los moldes por la hornalla. Asi no se desarman los discos de masa”. Con sus cantidades completas o hecha a la mitad, esta receta ofrece una opción adaptable para quienes disfrutan las tortas de chocolate. La tenés que probar sí o sí.