Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes.

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El pan casero puede prepararse de una manera mucho más sencilla de lo que parece. Esta receta de pan sin amasar requiere pocos ingredientes y aprovecha los tiempos de descanso para desarrollar una masa con buena textura, sin necesidad de trabajarla durante varios minutos.

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Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

Aparte, disolver la levadura y el azúcar en parte del agua.

Incorporar el líquido a la harina y comenzar a mezclar.

Agregar el resto del agua y el aceite hasta conseguir una masa húmeda y pegajosa.

No hace falta amasar.

Cubrir el recipiente y dejar descansar durante aproximadamente una hora y media.

Luego colocar la masa sobre una superficie enharinada y darle forma.

Dejar descansar nuevamente durante unos 30 minutos.

Cocinar en horno fuerte, a unos 220 grados, hasta que la superficie esté dorada.

El secreto

La masa puede parecer demasiado húmeda al principio, pero no conviene agregar harina de manera excesiva.

El tiempo de descanso es fundamental para desarrollar la estructura del pan.