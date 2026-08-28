    • 28 de agosto de 2026 - 13:45

    Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes

    El pan casero sin amasar es una receta práctica para preparar en casa sin pasar largos minutos trabajando la masa.

    Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes.

    Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes.

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    Por Sofía Hache

    El pan casero puede prepararse de una manera mucho más sencilla de lo que parece. Esta receta de pan sin amasar requiere pocos ingredientes y aprovecha los tiempos de descanso para desarrollar una masa con buena textura, sin necesidad de trabajarla durante varios minutos.

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    Ingredientes para hacer pan casero

    • 500 gramos de harina
    • 350 ml de agua
    • 10 gramos de sal
    • 5 gramos de levadura seca
    • 1 cucharadita de azúcar
    • 1 cucharada de aceite

    Preparación de la receta

    Colocar la harina en un recipiente y agregar la sal.

    Aparte, disolver la levadura y el azúcar en parte del agua.

    Incorporar el líquido a la harina y comenzar a mezclar.

    Agregar el resto del agua y el aceite hasta conseguir una masa húmeda y pegajosa.

    No hace falta amasar.

    Cubrir el recipiente y dejar descansar durante aproximadamente una hora y media.

    Luego colocar la masa sobre una superficie enharinada y darle forma.

    Dejar descansar nuevamente durante unos 30 minutos.

    Cocinar en horno fuerte, a unos 220 grados, hasta que la superficie esté dorada.

    El secreto

    La masa puede parecer demasiado húmeda al principio, pero no conviene agregar harina de manera excesiva.

    El tiempo de descanso es fundamental para desarrollar la estructura del pan.

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