Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes.

Las galletitas de avena y banana son una opción sencilla para preparar una merienda casera. Esta receta con avena utiliza pocos ingredientes y permite aprovechar bananas maduras, con una preparación que no requiere técnicas complicadas ni demasiado tiempo.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 1 taza de avena
- 1 cucharadita de canela
También se pueden agregar chips de chocolate, coco rallado o frutos secos.
Cómo preparar las galletas de avena y banana
Pisar las bananas hasta obtener un puré.
Agregar la avena y la canela.
Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
Formar pequeñas porciones con la preparación y colocarlas sobre una placa.
Aplastarlas ligeramente para darles forma de galletita.
Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 15 a 20 minutos.
Dejar enfriar antes de retirarlas.
Una opción para variar la receta
La preparación admite diferentes agregados.
Se pueden incorporar chips de chocolate, nueces, almendras o coco rallado para cambiar el sabor y la textura.