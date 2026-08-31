    • 31 de agosto de 2026 - 18:11

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes

    Las galletas de avena y banana son una receta fácil que requiere solamente tres ingredientes en su versión básica.

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes.

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes.

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    Por Sofía Hache

    Las galletitas de avena y banana son una opción sencilla para preparar una merienda casera. Esta receta con avena utiliza pocos ingredientes y permite aprovechar bananas maduras, con una preparación que no requiere técnicas complicadas ni demasiado tiempo.

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    Ingredientes

    • 2 bananas maduras
    • 1 taza de avena
    • 1 cucharadita de canela

    También se pueden agregar chips de chocolate, coco rallado o frutos secos.

    Cómo preparar las galletas de avena y banana

    Pisar las bananas hasta obtener un puré.

    Agregar la avena y la canela.

    Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

    Formar pequeñas porciones con la preparación y colocarlas sobre una placa.

    Aplastarlas ligeramente para darles forma de galletita.

    Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 15 a 20 minutos.

    Dejar enfriar antes de retirarlas.

    Una opción para variar la receta

    La preparación admite diferentes agregados.

    Se pueden incorporar chips de chocolate, nueces, almendras o coco rallado para cambiar el sabor y la textura.

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