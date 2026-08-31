    • 31 de agosto de 2026 - 18:16

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa

    El bizcochuelo casero es una receta económica y sencilla para preparar una merienda sin utilizar manteca.

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa.

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa.

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    Por Sofía Hache

    El bizcochuelo casero es una de las preparaciones más prácticas para la merienda y puede realizarse sin manteca. Esta receta de bizcochuelo utiliza ingredientes básicos y permite conseguir una preparación alta y esponjosa si se respetan los tiempos de batido y cocción.

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    Ingredientes para el bizcochuelo casero

    • 3 huevos
    • 1 taza de azúcar
    • 1 taza de leche
    • ½ taza de aceite
    • 2 tazas de harina leudante
    • Esencia de vainilla

    Preparación de la receta

    Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara y aireada.

    Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

    Incorporar la harina de a poco y mezclar hasta integrar.

    Colocar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.

    Llevar a horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 40 minutos.

    Evitar abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos.

    El secreto para que suba

    El batido inicial es fundamental.

    Hay que conseguir que los huevos incorporen suficiente aire antes de sumar los ingredientes líquidos.

    Además, es importante no abrir el horno demasiado pronto, porque el cambio brusco de temperatura puede hacer que el bizcochuelo pierda volumen.

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