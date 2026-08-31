Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa.

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El bizcochuelo casero es una de las preparaciones más prácticas para la merienda y puede realizarse sin manteca. Esta receta de bizcochuelo utiliza ingredientes básicos y permite conseguir una preparación alta y esponjosa si se respetan los tiempos de batido y cocción.

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Batir los huevos junto con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva más clara y aireada.

Agregar la leche, el aceite y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina de a poco y mezclar hasta integrar.

Colocar la preparación en un molde previamente enmantecado y enharinado.

Llevar a horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 40 minutos.

Evitar abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos.

El secreto para que suba

El batido inicial es fundamental.

Hay que conseguir que los huevos incorporen suficiente aire antes de sumar los ingredientes líquidos.

Además, es importante no abrir el horno demasiado pronto, porque el cambio brusco de temperatura puede hacer que el bizcochuelo pierda volumen.