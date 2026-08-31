    • 31 de agosto de 2026 - 18:36

    Ñoquis de papa caseros: la receta fácil para que queden suaves y no se desarmen

    Los ñoquis de papa son una receta clásica de la cocina casera y pueden prepararse con pocos ingredientes.

    Ñoquis de papa caseros: la receta fácil para que queden suaves y no se desarmen.

    Ñoquis de papa caseros: la receta fácil para que queden suaves y no se desarmen.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    Los ñoquis de papa son una de las comidas caseras más elegidas y una preparación que puede hacerse con ingredientes básicos. Esta receta de ñoquis permite conseguir piezas suaves y livianas, siempre que se controle la cantidad de harina incorporada a la masa.

    Leé además

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes.

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes

    Por Sofía Hache
    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa.

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa

    Por Sofía Hache

    Ingredientes

    • 1 kilo de papas
    • 250 gramos de harina aproximadamente
    • 1 huevo
    • Sal
    • Pimienta
    • Nuez moscada

    Cómo hacer ñoquis de papa

    Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas.

    Pelar mientras todavía están calientes y hacer un puré sin grumos.

    Dejar bajar un poco la temperatura y agregar el huevo, la sal y la nuez moscada.

    Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa que no se pegue demasiado.

    No hay que amasar en exceso.

    Formar tiras de masa sobre la mesada enharinada y cortar pequeños cuadrados.

    Pasarlos por un tenedor o una tablita para darles la forma característica.

    Cocinar en abundante agua hirviendo con sal.

    Cuando los ñoquis suban a la superficie, retirarlos con una espumadera.

    Servir con la salsa elegida.

    El secreto

    La papa debe tener la menor cantidad de agua posible. Por eso, cocinarla con cáscara ayuda a evitar que absorba demasiada humedad y permite utilizar menos harina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    sopaipillas caseras: la receta argentina facil para la merienda

    Sopaipillas caseras: la receta argentina fácil para la merienda

    Por Sofía Hache
    Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes.

    Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes

    Por Sofía Hache
    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada

    Por Sofía Hache
    Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes.

    Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes

    Por Sofía Hache