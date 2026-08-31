Ñoquis de papa caseros: la receta fácil para que queden suaves y no se desarmen.

Los ñoquis de papa son una de las comidas caseras más elegidas y una preparación que puede hacerse con ingredientes básicos. Esta receta de ñoquis permite conseguir piezas suaves y livianas, siempre que se controle la cantidad de harina incorporada a la masa.
Ingredientes
- 1 kilo de papas
- 250 gramos de harina aproximadamente
- 1 huevo
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada
Cómo hacer ñoquis de papa
Hervir las papas con cáscara hasta que estén tiernas.
Pelar mientras todavía están calientes y hacer un puré sin grumos.
Dejar bajar un poco la temperatura y agregar el huevo, la sal y la nuez moscada.
Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa que no se pegue demasiado.
No hay que amasar en exceso.
Formar tiras de masa sobre la mesada enharinada y cortar pequeños cuadrados.
Pasarlos por un tenedor o una tablita para darles la forma característica.
Cocinar en abundante agua hirviendo con sal.
Cuando los ñoquis suban a la superficie, retirarlos con una espumadera.
Servir con la salsa elegida.
El secreto
La papa debe tener la menor cantidad de agua posible. Por eso, cocinarla con cáscara ayuda a evitar que absorba demasiada humedad y permite utilizar menos harina.