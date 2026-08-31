    • 31 de agosto de 2026 - 18:41

    Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes

    El flan casero es una receta clásica que también puede prepararse sin horno. Tiene una cocción a baño María sobre la hornalla.

    Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes.

    Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    El flan casero es uno de los postres más tradicionales y una preparación que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de flan sin horno es una alternativa práctica para quienes buscan cocinarlo sobre la hornalla y obtener una textura suave y cremosa.

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    Ingredientes

    Para el flan:

    • 500 ml de leche
    • 4 huevos
    • 100 gramos de azúcar
    • Esencia de vainilla

    Para el caramelo:

    • 150 gramos de azúcar
    • 2 cucharadas de agua

    Preparación

    Colocar el azúcar y el agua en una flanera o recipiente apto para calor.

    Llevar a fuego bajo hasta obtener un caramelo dorado.

    Mover el recipiente para cubrir la base y dejar enfriar.

    En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar.

    Agregar la leche y la esencia de vainilla.

    Volcar la preparación sobre el caramelo.

    Cubrir el molde con papel aluminio.

    Colocarlo dentro de una olla con agua caliente para realizar una cocción a baño María.

    Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 40 minutos.

    Dejar enfriar antes de desmoldar.

    El secreto

    El agua del baño María no debe hervir de manera violenta. Una cocción suave ayuda a que el flan quede con una textura más pareja y sin exceso de agujeros.

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