Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes.

El flan casero es uno de los postres más tradicionales y una preparación que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de flan sin horno es una alternativa práctica para quienes buscan cocinarlo sobre la hornalla y obtener una textura suave y cremosa.
- 150 gramos de azúcar
- 2 cucharadas de agua
Preparación
Colocar el azúcar y el agua en una flanera o recipiente apto para calor.
Llevar a fuego bajo hasta obtener un caramelo dorado.
Mover el recipiente para cubrir la base y dejar enfriar.
En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar.
Agregar la leche y la esencia de vainilla.
Volcar la preparación sobre el caramelo.
Cubrir el molde con papel aluminio.
Colocarlo dentro de una olla con agua caliente para realizar una cocción a baño María.
Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 40 minutos.
Dejar enfriar antes de desmoldar.
El secreto
El agua del baño María no debe hervir de manera violenta. Una cocción suave ayuda a que el flan quede con una textura más pareja y sin exceso de agujeros.