Flan casero sin horno: la receta fácil con pocos ingredientes.

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El flan casero es uno de los postres más tradicionales y una preparación que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Esta receta de flan sin horno es una alternativa práctica para quienes buscan cocinarlo sobre la hornalla y obtener una textura suave y cremosa.

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Para el flan:

Para el caramelo:

Colocar el azúcar y el agua en una flanera o recipiente apto para calor.

Llevar a fuego bajo hasta obtener un caramelo dorado.

Mover el recipiente para cubrir la base y dejar enfriar.

En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar.

Agregar la leche y la esencia de vainilla.

Volcar la preparación sobre el caramelo.

Cubrir el molde con papel aluminio.

Colocarlo dentro de una olla con agua caliente para realizar una cocción a baño María.

Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 40 minutos.

Dejar enfriar antes de desmoldar.

El secreto

El agua del baño María no debe hervir de manera violenta. Una cocción suave ayuda a que el flan quede con una textura más pareja y sin exceso de agujeros.