El arroz con leche es una receta tradicional, económica y fácil de preparar. Con arroz, leche y azúcar se puede conseguir un postre cremoso.

Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes.

El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más fáciles de preparar en casa. Esta receta de arroz con leche requiere pocos ingredientes y, con una cocción lenta y constante, permite conseguir una textura cremosa y un sabor clásico.

Ingredientes 1 litro de leche

100 gramos de arroz

100 gramos de azúcar

Cáscara de limón

1 rama de canela

Esencia de vainilla Cómo preparar el arroz con leche Colocar la leche en una olla junto con la cáscara de limón y la rama de canela.

Calentar a fuego medio.

Agregar el arroz y cocinar lentamente.

Revolver periódicamente para evitar que se pegue en el fondo.