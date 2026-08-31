Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes.

El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más fáciles de preparar en casa. Esta receta de arroz con leche requiere pocos ingredientes y, con una cocción lenta y constante, permite conseguir una textura cremosa y un sabor clásico.
El arroz con leche es una receta tradicional, económica y fácil de preparar. Con arroz, leche y azúcar se puede conseguir un postre cremoso.
El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más fáciles de preparar en casa. Esta receta de arroz con leche requiere pocos ingredientes y, con una cocción lenta y constante, permite conseguir una textura cremosa y un sabor clásico.
Colocar la leche en una olla junto con la cáscara de limón y la rama de canela.
Calentar a fuego medio.
Agregar el arroz y cocinar lentamente.
Revolver periódicamente para evitar que se pegue en el fondo.
Cuando el arroz esté tierno, incorporar el azúcar.
Continuar cocinando hasta conseguir una textura cremosa.
Retirar del fuego y agregar esencia de vainilla.
Se puede servir tibio o frío, según la preferencia.
La clave está en la cocción.
Hay que mantener un fuego bajo y revolver con frecuencia, evitando que la leche se pegue antes de que el arroz alcance el punto adecuado.