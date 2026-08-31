    • 31 de agosto de 2026 - 18:04

    Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes

    El arroz con leche es una receta tradicional, económica y fácil de preparar. Con arroz, leche y azúcar se puede conseguir un postre cremoso.

    Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes.

    Arroz con leche cremoso: la receta tradicional con pocos ingredientes.

    Foto:

    Por Sofía Hache

    El arroz con leche es uno de los postres tradicionales más fáciles de preparar en casa. Esta receta de arroz con leche requiere pocos ingredientes y, con una cocción lenta y constante, permite conseguir una textura cremosa y un sabor clásico.

    Leé además

    Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes.

    Pan casero sin amasar: la receta fácil con pocos ingredientes

    Por Sofía Hache
    Torta matera de manzana: la receta económica que rinde mucho.

    Torta matera de manzana: la receta económica que rinde mucho

    Por Sofía Hache

    Ingredientes

    • 1 litro de leche
    • 100 gramos de arroz
    • 100 gramos de azúcar
    • Cáscara de limón
    • 1 rama de canela
    • Esencia de vainilla

    Cómo preparar el arroz con leche

    Colocar la leche en una olla junto con la cáscara de limón y la rama de canela.

    Calentar a fuego medio.

    Agregar el arroz y cocinar lentamente.

    Revolver periódicamente para evitar que se pegue en el fondo.

    Cuando el arroz esté tierno, incorporar el azúcar.

    Continuar cocinando hasta conseguir una textura cremosa.

    Retirar del fuego y agregar esencia de vainilla.

    Se puede servir tibio o frío, según la preferencia.

    El secreto para que quede cremoso

    La clave está en la cocción.

    Hay que mantener un fuego bajo y revolver con frecuencia, evitando que la leche se pegue antes de que el arroz alcance el punto adecuado.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa.

    Bizcochuelo casero sin manteca: la receta económica que queda esponjosa

    Por Sofía Hache
    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes.

    Galletas de avena y banana: la receta de 3 ingredientes

    Por Sofía Hache
    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada.

    Pizza casera: la receta fácil para conseguir una masa aireada

    Por Sofía Hache
    Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa.

    Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa

    Por Sofía Hache