Torta matera de manzana: la receta económica que rinde mucho.

Agregar Diario de Cuyo en

La torta matera de manzana es una preparación ideal para acompañar el mate y compartir en familia. Esta receta de torta matera utiliza ingredientes sencillos y permite aprovechar manzanas maduras para conseguir una preparación húmeda, aromática y con una superficie dorada.

Pastafrola de membrillo: la receta tradicional para que no se rompa

Budín de limón fácil y económico: la receta que queda húmeda y esponjosa

Pelar las manzanas y cortarlas en pequeños cubos.

Batir los huevos junto con el azúcar.

Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla.

Incorporar la harina y mezclar hasta conseguir una preparación homogénea.

Agregar la mitad de las manzanas a la mezcla.

Colocar en un molde previamente enmantecado y enharinado.

Distribuir el resto de las manzanas sobre la superficie.

Espolvorear con canela.

Cocinar en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 45 minutos.

Dejar enfriar antes de cortar.

El secreto para que quede húmeda

Las manzanas aportan buena parte de la humedad de esta preparación.

Para conseguir un mejor resultado, conviene utilizar manzanas jugosas y cortarlas en cubos pequeños, de manera que puedan integrarse bien a la masa durante la cocción.