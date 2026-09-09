Receta de merluza al horno con calabaza asada, rápida y fácil

La combinación de pescado tierno y calabaza dorada resuelve una comida casera, liviana y llena de sabor en poco tiempo.
Una preparación con filets horneados junto con cubos o gajos dorados usa aceite de oliva, ajo, limón y tomillo, y evita sumar una guarnición para resolver un almuerzo o cena rápida
La combinación de pescado tierno y calabaza dorada resuelve una comida casera, liviana y llena de sabor en poco tiempo.
En Argentina, la merluza ocupa un lugar clásico entre las comidas de todos los días. Esta versión con calabaza asada funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena rápida, sin necesidad de preparar una guarnición aparte.
Se trata de una preparación de filets de merluza cocidos al horno junto con calabaza en cubos o gajos, condimentados con aceite de oliva, ajo, limón y tomillo. La receta toma como referencia una preparación regional de merluza acompañada con calabaza y vegetales dorados.