    • 9 de septiembre de 2026 - 21:59

    Receta de colita de cuadril rellena con verduras, rápida y fácil

    El corte se prepara con vegetales salteados, condimentos y un centro cremoso. El paso por el horno garantiza una presentación dorada y jugosa

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con un relleno colorido de verduras, la colita de cuadril se transforma en un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Esta receta funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.

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    La combinación de carne, morrón, zanahoria, cebolla y zapallito aporta humedad, aroma y un relleno liviano. La propuesta toma como referencia preparaciones argentinas con colita de cuadril y vegetales salteados.

    Receta de colita de cuadril rellena con verduras

    Se trata de una pieza de carne vacuna abierta en forma de libro, rellena con verduras salteadas y cocida al horno. El resultado es una carne tierna, con un centro jugoso y un relleno colorido.

    Tiempo de preparación

    Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

    • Preparación: 20 minutos.
    • Cocción: 45 minutos.

    Ingredientes

    • 1 colita de cuadril de 1,2 kg.
    • 1 cebolla grande.
    • 1 morrón rojo.
    • 1 zanahoria.
    • 1 zapallito.
    • 100 gr de espinaca fresca.
    • 2 dientes de ajo.
    • 100 gr de queso cremoso o mozzarella.
    • 2 cucharadas de aceite.
    • 1 cucharadita de pimentón.
    • 1 cucharadita de orégano.
    • Sal, cantidad necesaria.
    • Pimienta, cantidad necesaria.
    • 100 cc de caldo de carne.
    • Hilo de cocina, cantidad necesaria.

    Cómo hacer colita de cuadril rellena con verduras, paso a paso

    • Precalentar el horno a 200°C.
    • Limpiar la colita de cuadril y retirar el exceso de grasa. Abrirla con un cuchillo filoso en forma de libro, sin llegar a separar las 2 partes.
    • Condimentar la carne con sal, pimienta, pimentón y orégano.
    • Picar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo.
    • Calentar el aceite en una sartén amplia. Rehogar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
    • Agregar el zapallito y cocinar durante 3 minutos más. Incorporar la espinaca y apagar el fuego cuando se marchite.
    • Dejar entibiar el relleno antes de colocarlo sobre la carne. Así se evita que el queso se derrita demasiado rápido y que la carne pierda humedad.
    • Distribuir las verduras sobre la colita de cuadril abierta. Colocar el queso en el centro y enrollar la carne desde uno de los extremos.
    • Atar la pieza con hilo de cocina cada 3 o 4 cm para que conserve la forma durante la cocción.
    • Colocar la carne en una fuente para horno y agregar el caldo en la base.
    • Cubrir la fuente con papel aluminio y cocinar durante 30 minutos.
    • Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne quede dorada.
    • Dejar reposar la carne durante 10 minutos antes de cortarla. Este descanso ayuda a conservar los jugos en el interior.
    • Retirar el hilo, cortar en rodajas y servir con ensalada, papas al horno o puré.

    ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

    La colita de cuadril rellena se puede conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

    También se puede freezar, entera o cortada en porciones, durante 2 meses. Para descongelarla, pasarla a la heladera durante 12 horas y recalentarla en horno bajo, cubierta con papel aluminio.

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