Receta de colita de cuadril rellena con verduras, rápida y fácil

Con un relleno colorido de verduras, la colita de cuadril se transforma en un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Esta receta funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.
La combinación de carne, morrón, zanahoria, cebolla y zapallito aporta humedad, aroma y un relleno liviano. La propuesta toma como referencia preparaciones argentinas con colita de cuadril y vegetales salteados.
Receta de colita de cuadril rellena con verduras
Se trata de una pieza de carne vacuna abierta en forma de libro, rellena con verduras salteadas y cocida al horno. El resultado es una carne tierna, con un centro jugoso y un relleno colorido.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
Ingredientes
- 1 colita de cuadril de 1,2 kg.
- 1 cebolla grande.
- 1 morrón rojo.
- 1 zanahoria.
- 1 zapallito.
- 100 gr de espinaca fresca.
- 2 dientes de ajo.
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de pimentón.
- 1 cucharadita de orégano.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta, cantidad necesaria.
- 100 cc de caldo de carne.
- Hilo de cocina, cantidad necesaria.
Cómo hacer colita de cuadril rellena con verduras, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C.
- Limpiar la colita de cuadril y retirar el exceso de grasa. Abrirla con un cuchillo filoso en forma de libro, sin llegar a separar las 2 partes.
- Condimentar la carne con sal, pimienta, pimentón y orégano.
- Picar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo.
- Calentar el aceite en una sartén amplia. Rehogar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.
- Agregar el zapallito y cocinar durante 3 minutos más. Incorporar la espinaca y apagar el fuego cuando se marchite.
- Dejar entibiar el relleno antes de colocarlo sobre la carne. Así se evita que el queso se derrita demasiado rápido y que la carne pierda humedad.
- Distribuir las verduras sobre la colita de cuadril abierta. Colocar el queso en el centro y enrollar la carne desde uno de los extremos.
- Atar la pieza con hilo de cocina cada 3 o 4 cm para que conserve la forma durante la cocción.
- Colocar la carne en una fuente para horno y agregar el caldo en la base.
- Cubrir la fuente con papel aluminio y cocinar durante 30 minutos.
- Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne quede dorada.
- Dejar reposar la carne durante 10 minutos antes de cortarla. Este descanso ayuda a conservar los jugos en el interior.
- Retirar el hilo, cortar en rodajas y servir con ensalada, papas al horno o puré.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La colita de cuadril rellena se puede conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.
También se puede freezar, entera o cortada en porciones, durante 2 meses. Para descongelarla, pasarla a la heladera durante 12 horas y recalentarla en horno bajo, cubierta con papel aluminio.