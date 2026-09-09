Receta de colita de cuadril rellena con verduras, rápida y fácil

El corte se prepara con vegetales salteados, condimentos y un centro cremoso. El paso por el horno garantiza una presentación dorada y jugosa

Con un relleno colorido de verduras, la colita de cuadril se transforma en un plato sabroso, rendidor y fácil de preparar. Esta receta funciona muy bien para un almuerzo familiar o una cena de fin de semana.

La combinación de carne, morrón, zanahoria, cebolla y zapallito aporta humedad, aroma y un relleno liviano. La propuesta toma como referencia preparaciones argentinas con colita de cuadril y vegetales salteados.

Receta de colita de cuadril rellena con verduras Se trata de una pieza de carne vacuna abierta en forma de libro, rellena con verduras salteadas y cocida al horno. El resultado es una carne tierna, con un centro jugoso y un relleno colorido.

Tiempo de preparación Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 minutos. Ingredientes 1 colita de cuadril de 1,2 kg.

1 cebolla grande.

1 morrón rojo.

1 zanahoria.

1 zapallito.

100 gr de espinaca fresca.

2 dientes de ajo.

100 gr de queso cremoso o mozzarella.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de pimentón.

1 cucharadita de orégano.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta, cantidad necesaria.

100 cc de caldo de carne.

Hilo de cocina, cantidad necesaria. Cómo hacer colita de cuadril rellena con verduras, paso a paso Precalentar el horno a 200°C.

Limpiar la colita de cuadril y retirar el exceso de grasa. Abrirla con un cuchillo filoso en forma de libro, sin llegar a separar las 2 partes.

Condimentar la carne con sal, pimienta, pimentón y orégano.

Picar la cebolla, el morrón, la zanahoria, el zapallito y el ajo.

Calentar el aceite en una sartén amplia. Rehogar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo durante 5 minutos.

Agregar el zapallito y cocinar durante 3 minutos más. Incorporar la espinaca y apagar el fuego cuando se marchite.

Dejar entibiar el relleno antes de colocarlo sobre la carne. Así se evita que el queso se derrita demasiado rápido y que la carne pierda humedad.

Distribuir las verduras sobre la colita de cuadril abierta. Colocar el queso en el centro y enrollar la carne desde uno de los extremos.

Atar la pieza con hilo de cocina cada 3 o 4 cm para que conserve la forma durante la cocción.

Colocar la carne en una fuente para horno y agregar el caldo en la base.

Cubrir la fuente con papel aluminio y cocinar durante 30 minutos.

Retirar el aluminio y continuar la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne quede dorada.

Dejar reposar la carne durante 10 minutos antes de cortarla. Este descanso ayuda a conservar los jugos en el interior.

Retirar el hilo, cortar en rodajas y servir con ensalada, papas al horno o puré. ¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? La colita de cuadril rellena se puede conservar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.