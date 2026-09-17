    • 17 de septiembre de 2026 - 13:33

    Receta de canastitas de atún y queso, rápida y fácil

    Una propuesta al horno, con tapas de empanada y una mezcla de cebolla, tomate y mozzarella, que rinde 12 unidades

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las canastitas de atún y queso son una solución rápida para la mesa familiar: se preparan con pocos ingredientes y salen doradas, sabrosas y con un relleno cremoso.

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    En Argentina son una opción práctica para una cena liviana, una vianda o una reunión. También resultan ideales para aprovechar tapas de empanada que ya están en la heladera.

    Se trata de pequeñas canastitas hechas con tapas de empanada, rellenas con atún, cebolla, tomate y queso mozzarella. Se cocinan al horno hasta que la masa queda dorada y el queso, bien fundido.

    Tiempo de preparación

    • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

    Ingredientes

    • 12 tapas de empanada para horno
    • 400 g de atún escurrido
    • 1 cebolla mediana picada
    • 200 g de tomate pelado, sin semillas y picado
    • 150 g de queso mozzarella en cubos o rallado
    • 20 ml de aceite
    • 1 huevo para pintar
    • 5 g de sal
    • 2 g de pimienta
    • 3 g de orégano

    Cómo hacer canastitas de atún y queso, paso a paso

    • Precalentar el horno a 180.
    • Calentar el aceite en una sartén. Agregar la cebolla y cocinar durante 5 minutos, hasta que quede transparente.
    • Incorporar el tomate, la sal, la pimienta y el orégano. Cocinar durante 8 minutos, hasta que el líquido se reduzca.
    • Retirar la sartén del fuego y sumar el atún escurrido. Mezclar y dejar entibiar.
    • Colocar cada tapa de empanada dentro de un molde para muffins o pirotines, formando una canastita con los bordes hacia arriba.
    • Distribuir el relleno de atún en las tapas y agregar el queso mozzarella.
    • No sobrecargar las canastitas, porque el relleno puede desbordarse durante la cocción.
    • Pintar los bordes con huevo batido y llevar al horno durante 18 a 20 minutos.
    • Retirar cuando la masa esté dorada y el queso completamente derretido. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

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