Receta de canastitas de atún y queso, rápida y fácil

Las canastitas de atún y queso son una solución rápida para la mesa familiar: se preparan con pocos ingredientes y salen doradas, sabrosas y con un relleno cremoso.
Una propuesta al horno, con tapas de empanada y una mezcla de cebolla, tomate y mozzarella, que rinde 12 unidades
Las canastitas de atún y queso son una solución rápida para la mesa familiar: se preparan con pocos ingredientes y salen doradas, sabrosas y con un relleno cremoso.
En Argentina son una opción práctica para una cena liviana, una vianda o una reunión. También resultan ideales para aprovechar tapas de empanada que ya están en la heladera.
Se trata de pequeñas canastitas hechas con tapas de empanada, rellenas con atún, cebolla, tomate y queso mozzarella. Se cocinan al horno hasta que la masa queda dorada y el queso, bien fundido.