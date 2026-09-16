Cómo hacer barritas de cereal caseras: receta fácil, saludable y sin horno

Las barritas de cereal industriales suelen venderse como una alternativa saludable, pero la mayoría contiene un alto nivel de azúcares añadidos, aceites refinados y conservantes. Preparar tus propias barritas de cereal caseras te permite controlar el 100% de los ingredientes, adaptar los sabores a tu gusto y ahorrar dinero.
Esta guía paso a paso te muestra cómo elaborar una versión nutritiva, crocante y sin necesidad de prender el horno.
Ingredientes básicos (para 10 barritas)
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Copos de avena: 2 tazas (pueden ser tradicionales o instantáneos).
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Mix de frutos secos: 1 taza (nueces, almendras o maní sin sal picados).
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Semillas variadas: 1/2 taza (chía, sésamo, lino o girasol).
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Miel o mantequilla de maní: 1/2 taza (actúa como ligante natural).
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Frutas disecadas o chips de chocolate (opcional): 1/2 taza (pasas de uva, arándanos o coco rallado).
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Extracto de vainilla y sal: 1 cucharadita de vainilla y una pizca de sal.
Paso a paso: preparación sin horno
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Tostar los secos (opcional): En una sartén limpia a fuego bajo, dorá suavemente la avena y los frutos secos durante 3 a 5 minutos. Este paso intensifica el sabor y suma textura crocante.
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Calentar los ligantes: En una cacerola pequeña, entibiá la miel con la mantequilla de maní a fuego mínimo hasta que logres una mezcla líquida e integrada.
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Integrar la mezcla: En un bowl amplio, uní la avena, los frutos secos, las semillas y la pizca de sal. Verté el líquido tibio por encima y revolvé bien hasta que cada ingrediente quede húmedo.
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Moldear y compactar: Forrá un recipiente rectangular con papel manteca o papel film. Volcá la preparación y presioná con firmeza usando el dorso de una cuchara o un vaso hasta obtener una capa uniforme y bien compacta (este es el secreto para que no se desarmen).
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Enfriar y cortar: Llevá la fuente a la heladera durante al menos 2 horas. Una vez firme, retirala con ayuda del papel y cortá las porciones con un cuchillo bien afilado.
Consejos de conservación y nutrición
Guardalas en un recipiente hermético dentro de la heladera. Duran hasta 10 días.
Aportan fibra de absorción lenta (avena), grasas saludables (frutos secos) y energía sostenida.
Podés reemplazar la miel por sirope de ágave o pasta de dátiles procesados.