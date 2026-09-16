Cómo hacer barritas de cereal caseras: receta fácil, saludable y sin horno

Extracto de vainilla y sal: 1 cucharadita de vainilla y una pizca de sal.

Tostar los secos (opcional): En una sartén limpia a fuego bajo, dorá suavemente la avena y los frutos secos durante 3 a 5 minutos. Este paso intensifica el sabor y suma textura crocante.

Calentar los ligantes: En una cacerola pequeña, entibiá la miel con la mantequilla de maní a fuego mínimo hasta que logres una mezcla líquida e integrada.

Integrar la mezcla: En un bowl amplio, uní la avena, los frutos secos, las semillas y la pizca de sal. Verté el líquido tibio por encima y revolvé bien hasta que cada ingrediente quede húmedo.

Moldear y compactar: Forrá un recipiente rectangular con papel manteca o papel film. Volcá la preparación y presioná con firmeza usando el dorso de una cuchara o un vaso hasta obtener una capa uniforme y bien compacta (este es el secreto para que no se desarmen).