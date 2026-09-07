El truco de los chefs para quitar la acidez de la salsa de tomate sin usar azúcar

La salsa de tomate es un clásico que acompaña pastas, arroces, guisos y una gran variedad de platos. Sin embargo, uno de los problemas más habituales al prepararla es que quede demasiado ácida. Para evitarlo, existe un truco sencillo que no requiere agregar azúcar.

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La clave está en prestar especial atención al sofrito previo , ya que una cocción lenta permite desarrollar sabores y aportar un dulzor natural que ayuda a equilibrar la acidez propia del tomate.

Para una preparación con unos 300 gramos de tomate , la recomendación consiste en utilizar 150 mililitros de aceite de oliva virgen extra, tres dientes de ajo y una cebolla picada . Estos ingredientes forman la base del sofrito que dará sabor y equilibrio a la salsa.

El procedimiento comienza colocando el aceite en una sartén amplia y calentándolo a fuego bajo. Luego se incorporan los dientes de ajo y la cebolla picada, que deben cocinarse lentamente hasta que estén muy tiernos y comiencen a caramelizarse.

Este paso es fundamental porque la cocción prolongada de la cebolla permite que desarrolle sus propios azúcares naturales. De esta manera, se consigue compensar la acidez del tomate sin necesidad de incorporar azúcar .

Por qué no recomiendan agregar azúcar

Agregar azúcar a la salsa es un recurso bastante extendido para intentar reducir la sensación ácida del tomate. Sin embargo, el resultado puede alterar el sabor original de la preparación y generar una salsa excesivamente dulce si se utiliza una cantidad mayor a la necesaria.

La alternativa propuesta por los chefs busca conseguir el mismo equilibrio mediante una técnica de cocina: un buen sofrito y una cocción lenta a fuego suave. El aceite de oliva, el ajo y la cebolla permiten construir una base de sabor más profunda antes de incorporar el tomate.

Una vez que la cebolla y el ajo alcanzan el punto adecuado, se agrega el tomate y se continúa la cocción a fuego bajo. La paciencia es otro de los factores importantes: una salsa cocinada lentamente tendrá un sabor más concentrado y equilibrado.

Un método simple para mejorar la salsa

El truco no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni técnicas sofisticadas. La diferencia está principalmente en no apurar el sofrito y permitir que la cebolla se cocine hasta alcanzar una textura tierna y ligeramente caramelizada.

Así, con tres dientes de ajo, una cebolla, aceite de oliva y tomate, se puede conseguir una salsa con mayor profundidad de sabor y una acidez más equilibrada, sin recurrir al azúcar.