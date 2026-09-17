    • 17 de septiembre de 2026 - 18:47

    Lali Espósito brilló en el Festival de San Sebastián con un fuerte mensaje sobre Malvinas en su ropa

    La reconocida artista argentina se robó todas las miradas en el certamen cinematográfico español al lucir una remera con la consigna de soberanía nacional. Su paso por Europa se da en el marco de la presentación de su nueva película, Glaxo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cantante y actriz Lali Espósito se convirtió en el centro de atención del Festival Internacional de Cine de San Sebastián tras protagonizar una de las apariciones más comentadas de la jornada, combinando el cine internacional con un fuerte mensaje político plasmado en su vestuario.

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    Para sus primeras apariciones ante la prensa internacional y los fotógrafos acreditados en la ciudad vasca, la artista eligió lucir una remera blanca que llevaba la inscripción “Las Malvinas son argentinas”. Lo que llamó especialmente la atención fue el diseño, ya que la frase está escrita con la misma tipografía que utilizó la Selección Argentina de fútbol tras vencer a Inglaterra en las instancias decisivas del Mundial 2026.

    El llamativo outfit se completó con unos elegantes anteojos negros, un blazer oversized abierto del mismo tono y botas altas acordonadas que permitían apreciar con claridad la consigna patriótica. Lejos de esquivar a la multitud, Espósito aprovechó para firmar autógrafos y tomarse fotografías con los numerosos fanáticos que la aguardaban en las inmediaciones del evento. Como era de esperarse, la imagen se viralizó de inmediato en las redes sociales, transformándola en tendencia global.

    El trasfondo del mensaje y su paso por el cine

    La elección de la indumentaria no pasó desapercibida y conectó directamente con el fervor popular desatado tras el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, disputadas en la ciudad estadounidense de Atlanta. La frase alude a la icónica bandera confeccionada por hinchas que luego fue exhibida por los propios jugadores en el campo de juego, reavivando el histórico reclamo de soberanía que el país mantiene con el Reino Unido desde el conflicto bélico de 1982.

    Más allá del revuelo mediático, el viaje de la artista a España responde a una intensa agenda profesional que atraviesa tanto el plano musical como el actoral. Su presencia en la 74ª edición del festival se debe a la presentación oficial de Glaxo, la nueva película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la Sección Oficial del prestigioso certamen.

    El filme está basado en la aclamada novela homónima escrita por Hernán Ronsino en 2009. La historia se desarrolla en Chivilcoy —ciudad natal del autor— a partir del año 1957, y sigue los pasos de cuatro amigos cuyo vínculo fraternal se quiebra de manera abrupta con la llegada al pueblo de un expolicía y su esposa. La trama abarca varias décadas para trazar un crudo y atrapante retrato de la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX, combinando con destreza elementos propios del drama y del thriller.

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