Invitado de lujo con la Sinfónica de la UNSJ: Alexander Hülshoff trae su virtuosismo a San Juan

Reconocido mundialmente, los sanjuaninos tendrán la oportunidad de disfrutar del virtuoso violonchelista alemán Alexander Hülshoff , quien se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ el viernes 18 . Dirigido por Wolfgang Wengenroth, el concierto promete altísimo nivel técnico e interpretativo.

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Hülshoff es un afamado solista y docente , catedrático en la Folkwang Universität der Künste. Formado en Karlsruhe y en la Universidad del Sur de California bajo la guía de Lynn Harrell, destaca por su técnica impecable, tono potente y amplia discografía.

Además, realiza una importante labor en la formación y promoción de jóvenes talentos como director artístico de la fundación pública Villa Musica Rheinland-Pfalz (Mainz / Neuwied, Alemania) y director de Orchesterzentrum NRW (Dortmund, Alemania), pionera en Europa, orientada a preparar a los graduados más brillantes para las principales orquestas del mundo.

En esta ocasión, el músico alemán interpretará el audaz Concierto para violonchelo y orquesta de viento, de Friedrich Gulda. Fiel al espíritu rebelde del compositor austríaco, quien siempre rechazó las fronteras entre la música académica y los géneros populares, esta pieza de 1980 es un deslumbrante híbrido estilístico que fusiona música clásica, jazz, rock, marchas de música folclórica e improvisación.

La pieza requiere que el violoncellista pase de la velocidad y precisión del repertorio académico a la libertad rítmica del swing y el rock en cuestión de segundos.

De paso por la provincia, Hülshoff, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre su paso por la provincia y su importante rol en la formación de nuevos artistas.

- ¿Qué trae a un violonchelista de proyección mundial a dar un concierto de cámara en la provincia?

- En primer lugar, es un gran placer para mí venir a San Juan y tocar con la orquesta. Wolfgang Wengenroth me habló mucho de este lugar y se le ocurrió la idea de armar un concierto muy especial, incluyendo el Concierto para Violoncello de Friedrich Gulda. Él realmente despertó mi curiosidad por San Juan. Según tengo entendido, la sala principal está actualmente en remodelación, lo que abre una maravillosa oportunidad para cambiar el enfoque hacia obras de conjuntos de cámara más grandes y destacados. Eso es increíblemente emocionante. El Concierto de Gulda es una joya, llena de sorpresas y completamente fascinante, así que estoy seguro de que el público quedará completamente cautivado.

- Tocar en un espacio más íntimo y la proximidad física con el público ¿Influye en su actuación o en cómo experimenta el concierto?

- Personalmente, me encanta cuando el público está cerca del escenario, ya que permite que el intérprete y la audiencia se conecten verdaderamente y sientan la presencia del otro. Desde la perspectiva del público, esta cercanía también crea una experiencia mucho más inmersiva, permitiéndoles seguir a los intérpretes y los matices de la música mucho mejor que desde la distancia.

- Usted también trabaja para formar a jóvenes talentos. ¿Cuánto de sí mismo ve reflejado en estos jóvenes músicos que recién están comenzando?

- Formar y guiar a jóvenes talentos a lo largo de un período crucial de su desarrollo es siempre un verdadero privilegio. El objetivo final es que estos jóvenes músicos desarrollen su propia “voz” única y se mantengan completamente auténticos, porque solo entonces se convierten en verdaderos artistas. En ese sentido, mi misión está cumplida cuando ya no me necesitan, aunque llevo su crecimiento y su camino muy dentro de mi corazón.

- A partir de su experiencia, ¿Qué herramientas considera esenciales para que estos jóvenes talentos se desarrollen con éxito?

- En primer lugar, debe haber una predisposición por parte de los jóvenes músicos a invertir una enorme cantidad de tiempo en la práctica y la preparación; esa es la base fundamental. El dominio técnico y la autoconciencia artística son metas que construimos a largo plazo a través de procesos rigurosos y el estudio estratégico del repertorio. Más allá de la habilidad instrumental, llega un momento en el que se deben transmitir enfoques competentes para la interpretación. Esto se trata en parte de la tradición, pero, sobre todo, de buscar la verdad en la música. Lograr esto requiere un delicado equilibrio entre intelecto, intuición y experiencia.

- ¿Qué consejo daría a los jóvenes que sueñan con una carrera como la suya, especialmente a aquellos con oportunidades más limitadas?

- El desarrollo artístico y las carreras son casi siempre únicos para cada individuo, pero es cierto que el acceso a las oportunidades es el catalizador para un crecimiento positivo. Hoy vivimos en una era en la que cualquiera puede ver actuaciones en línea, conectarse con todo el mundo y utilizar grabaciones para reflexionar sobre su propia interpretación. Mi consejo para cada joven es mantenerse de mente abierta y nunca descuidar la práctica diaria, mientras se mantiene activamente conectado con el mundo.

El concierto

La velada incluirá también el refinado Dixtuor para instrumentos de viento, de George Enescu.