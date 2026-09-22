Cadena Perpetua en San Juan: "Que no sea el anhelo estar en una plataforma"

Cadena Perpetua se prepara para tocar en San Juan el 25 de septiembre y la vuelta será con todo. Tras 16 años sin publicaciones de estudio, regresa con “El disco negro de Cadena” , flamante álbum que presenta en una gira ambiciosa. Ambas son expresiones de “ El Club de los Parecidos”, la etapa conceptual que inaugura y da nombre al tour .

Los clásicos de arrabal volverán a la vida en una propuesta íntima donde el piano y el violín serán protagonistas

Dos rasgos resaltan de este “club”: es punto de encuentro y "trinchera”, refugio y comunidad con los suyos . Pero también es una fuerte apuesta a la autogestión , en la que la banda -ícono del punk rock argento- decide distribuir su música fuera de las plataformas digitales , en una aplicación propia ( cadenaperpetuaapp ) y, en paralelo, volviendo a formatos físicos como CD, cassette y vinilo , para compartir estas 11 canciones que no están escindidas de su postura y compromiso.

Antes de su show en Quattro, Hernán “Vala” Valente, guitarrista y cantante principal de la banda que comparte con Eduardo Graziadei, Chino Biscotti y Sam, habló con DIARIO DE CUYO de este momento, del lanzamiento y de su independencia en la industria musical.

— Es un espacio donde estamos en contacto con la gente directamente, donde vamos a ir agregando material de archivo, material inédito, cosas que van sucediendo en las giras...

— ¿Por qué decidieron crear esta aplicación?

— Nos pareció que era una forma que teníamos de saber más de los seguidores, de tener más contacto, de podernos comunicar. A nosotros siempre nos gustó el contacto con la gente, tanto arriba del escenario como abajo. Me parece que eso es lo más importante. Por ahora nos pareció esta manera, que es la que estamos probando y me parece que va bien; o sea, estamos contentos.

— ¿Debuta con El Disco Negro?

— Sí, van de la mano, porque el Disco Negro también decidimos largarlo por la aplicación, que no esté en las plataformas habituales, para que la calidad del audio sea lo más fiel a cuando nosotros salimos del estudio, que tantas horas nos lleva llegar al sonido que queremos. Por ahí en las plataformas se pierde eso, porque se comprime el audio muchísimo y no llega con la calidad. Para nosotros el audio es importante, y el orden de los temas también es importante, que escuchen el disco con los lyrics, con un video que es alusivo. Pensando todo eso decidimos largarlo por una aplicación propia.

— ¿Es solo una cuestión simplemente de audio o hay también un poco de rebeldía contra este tipo de consumo de la música?

— Bueno, hay un poco de todo. No es una guerra contra las plataformas, sino buscar la vuelta a que lo podamos hacer nosotros, y no caer en lo que con el tiempo se hizo normal... Se pierde un poco el valor de la obra, me parece a mí. Capaz que escuchás tres temas y después te arranca un tema que el algoritmo te pone, se distrae la escucha y se pierde el valor de la obra. Entonces decidimos esto, estamos en prueba y error, no tenemos a alguien para preguntar cómo se hace, pero nos hace felices de concretar algo que creíamos que era imposible.

— En pleno auge tecno, abrazan eso más artesanal, quizás, de la banda barrial de hace más de 35 años…

— Y sí, yo creo que sí. Somos chicos de más de 45 y es así como preferiríamos consumir un disco nuevo hoy. Hacemos lo que nos gustaría que haga la banda que nos gustó siempre. Con el tiempo, el sistema te hizo creer que la única forma era Spotify, y no sabés si es real. La verdad que uno nunca sabe lo cierto o lo incierto que hay. Pero bueno, son opiniones, tampoco tenemos la verdad del asunto, simplemente es sentir esto.

Hacemos lo que nos gustaría que haga la banda que nos gustó siempre Hacemos lo que nos gustaría que haga la banda que nos gustó siempre

— A tono, el disco saldrá en CD, cassette y vinilo también…

— Sí, sí, ya está en fábrica eso y esperemos que a mediados de octubre o fines tengamos ya el disco en físico.

— Hay algo de romántico, de nostalgia en esto de volver al disco físico, al cassette…

— Sí, no sé el tema de los reproductores de CD, si hay que volverlos a fabricar como se fabricaron también los reproductores de vinilo o los cassettes; pero bueno, para seguir con esto del romanticismo, me parecía bien que el disco salga así en los tres formatos.

— ¿Crees que esto puede despabilar, sacudir un poco al resto de la escena musical?

— Ojalá, ojalá que sí sea. No sé si es la idea final, pero ojalá que sí, que las bandas vuelvan al camino del disco, que no sea el anhelo estar en una plataforma, sino que vayan creando de a poco sus seguidores. Hay un gasto de estudios y todo eso que queda como anulado, el valor mismo de la obra queda a un costado, y pienso que hay que valorarlo un poco más. De a poco nos fuimos creyendo que la única manera era esa, y no tiene por qué ser así.

— ¿Esa rebeldía también se palpa en las canciones del nuevo disco?

— Sí, sí. Cadena siempre fue una banda donde las letras son muy cuidadas y tratamos de explicar lo que vemos y lo que sentimos, sin demasiada poesía. Son letras directas, pero son cuidadas porque lo llevamos con mucha responsabilidad. Sabemos que hay muchos chicos y chicas escuchando a nuestra banda y no nos da lo mismo poner cualquier palabra.

— ¿Y es cierto que en la app esos seguidores pagan lo que consideren por el álbum?

— Claro, hay una base, creo que son 4.500 o 5.000 pesos y de ahí tenés opciones para arriba: 5.000, 10.000, 15.000...

— Claramente el objetivo ahí no es la rentabilidad…

— No buscamos rentabilidad, lo que buscamos es escapar de la no rentabilidad. Ya 1 es más que 0 para nosotros. Los pagos de las escuchas son incomprobables, no tenemos un registro. Es el número que te ofrecen y el valor que ellos le ponen es minimísimo, jamás se llega a equilibrar con lo que cuesta grabar un disco, ni por lejos.

— Ya pocas bandas graban discos, van subiendo temas a las plataformas…

— Sí, pero nosotros creemos en el disco full porque somos consumidores de eso. Me parece que los temas, así separaditos, se van alejando de la obra a la que estábamos acostumbrados. No quiere decir que esté mal, sino que nosotros crecimos de esa manera. Y hacer 12 o 13 canciones en un año merece el concepto de que eso esté registrado en un disco.

— ¿Cadena Perpetua siendo Cadena Perpetua?

— (Risas) Y sí, la idea es esa y ojalá se pueda transmitir, sobre todo a las bandas que están arrancando: poderles transmitir que se puede hacer y que todo queda en nuestras manos, como siempre fue. Yo creo que Internet es una herramienta y que hay que usarla a nuestro favor. Una banda de cualquier punto del país puede grabar un disco, ponerlo ahí con su aplicación y que, de a poquito, le vaya devolviendo un poquito de dinero de lo que van gastando. Es la única forma también de continuar, porque el sistema hizo creer que "¡Uh, estoy en Spotify, mirá!" y la verdad que no sé si eso es una alegría.

El sistema hizo creer que "¡Uh, estoy en Spotify, mirá!" y la verdad que no sé si eso es una alegría El sistema hizo creer que "¡Uh, estoy en Spotify, mirá!" y la verdad que no sé si eso es una alegría

— El encuentro con la gente, la gira, eso no cambia...

— No, nosotros lo que más amamos es tocar por todo el país y estar cerca de la gente. Cadena nunca dejó de hacer eso. A lo mejor hay provincias más lejanas a las que por ahí dejamos de ir un tiempo porque se encareció muchísimo el transporte y también cuesta coordinar con muchas provincias al mismo tiempo para prorratear ese gasto. Por suerte esta vez lo pudimos coordinar y tenemos una gira de dos meses que ya empezó. Queda mucho por delante, pero contentos de girar, que es lo que siempre soñamos desde que éramos chiquitos.

— Y una alegría para los fans...

— Sí, es un agradecimiento mutuo, porque, por ejemplo, ir a Jujuy, como fuimos el otro día, y que no hubiera nadie, sería un bajón. Pero estamos juntos por algo y se los agradecemos muchísimo.

Cita con Cadena Perpetua

El club de los parecidos – Tour 2026

Invitados: Esha, Cría Cuervos, Héroes de nadie