Aulos Dúo: piano a cuatro manos, de Colombia a San Juan

El dúo colombiano se presentará el miércoles 23 de septiembre en el Aula Magna de la FFHA, con entrada gratis.

El Ciclo de Música de Cámara de la Universidad Nacional de San Juan ofrecerá el miércoles 23 de septiembre un destacado concierto, a cargo del ensamble colombiano Aulos Dúo. El recital, programado en adhesión al Encuentro Internacional Humboldt, tendrá lugar en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Docentes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de su país natal, las talentosas pianistas Mauret Gaitán y Cynthia Beltrán integran este prestigioso proyecto musical enfocado en el formato a cuatro manos y dos pianos. Ambas artistas cuentan con una sólida trayectoria académica. Su trabajo investigativo sobre el rol pedagógico del piano ha sido reconocido internacionalmente, consolidándolas como referentes en congresos y festivales de educación artística.