Aulos Dúo: piano a cuatro manos, de Colombia a San Juan

El Ciclo de Música de Cámara de la Universidad Nacional de San Juan ofrecerá el miércoles 23 de septiembre un destacado concierto, a cargo del ensamble colombiano Aulos Dúo. El recital, programado en adhesión al Encuentro Internacional Humboldt, tendrá lugar en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.
Docentes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de su país natal, las talentosas pianistas Mauret Gaitán y Cynthia Beltrán integran este prestigioso proyecto musical enfocado en el formato a cuatro manos y dos pianos. Ambas artistas cuentan con una sólida trayectoria académica. Su trabajo investigativo sobre el rol pedagógico del piano ha sido reconocido internacionalmente, consolidándolas como referentes en congresos y festivales de educación artística.
El repertorio del concierto
Durante la función, programada para las 21:00 h en el Aula Magna de la Facultad, el público sanjuanino podrá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluirá piezas latinoamericanas y universales. Entre las obras anunciadas figuran conmovedores valses venezolanos, arreglos de folclore a cuatro manos de reconocidos creadores, creaciones propias como el Tríptico folclórico compuesto por las propias artistas, y el célebre Libertango, del maestro Astor Piazzolla, una obra cumbre que sin duda cautivará a los asistentes.