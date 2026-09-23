    • 23 de septiembre de 2026 - 06:47

    Aulos Dúo: piano a cuatro manos, de Colombia a San Juan

    El dúo colombiano se presentará el miércoles 23 de septiembre en el Aula Magna de la FFHA, con entrada gratis.

    Concierto de piano. Las colombianas Mauret Gaitán y Cynthia Beltrán, en San Juan.

    Concierto de piano. Las colombianas Mauret Gaitán y Cynthia Beltrán, en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ciclo de Música de Cámara de la Universidad Nacional de San Juan ofrecerá el miércoles 23 de septiembre un destacado concierto, a cargo del ensamble colombiano Aulos Dúo. El recital, programado en adhesión al Encuentro Internacional Humboldt, tendrá lugar en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

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    Docentes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de su país natal, las talentosas pianistas Mauret Gaitán y Cynthia Beltrán integran este prestigioso proyecto musical enfocado en el formato a cuatro manos y dos pianos. Ambas artistas cuentan con una sólida trayectoria académica. Su trabajo investigativo sobre el rol pedagógico del piano ha sido reconocido internacionalmente, consolidándolas como referentes en congresos y festivales de educación artística.

    El repertorio del concierto

    Durante la función, programada para las 21:00 h en el Aula Magna de la Facultad, el público sanjuanino podrá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado que incluirá piezas latinoamericanas y universales. Entre las obras anunciadas figuran conmovedores valses venezolanos, arreglos de folclore a cuatro manos de reconocidos creadores, creaciones propias como el Tríptico folclórico compuesto por las propias artistas, y el célebre Libertango, del maestro Astor Piazzolla, una obra cumbre que sin duda cautivará a los asistentes.

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