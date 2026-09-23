    • 23 de septiembre de 2026 - 06:47

    San Juan se prepara para el 3er Seminario Nacional de Grabado

    Será en el marco de "Proyecto Grabado 2026" del Museo Franklin Rawson, los días 2 y 3 de octubre, con ponencias, feria y taller.

    En el marco de Proyecto Grabado 2026, el Museo Franklin Rawson también exhibe muestras temáticas, como la que rinde tributo a José María Pineda, uno de los pioneros del grabado sanjuanino.

    En el marco de Proyecto Grabado 2026, el Museo Franklin Rawson también exhibe muestras temáticas, como la que rinde tributo a José María Pineda, uno de los pioneros del grabado sanjuanino.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Museo Franklin Rawson, junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y con el apoyo de la Fundación Banco San Juan, abrirán las puertas a una nueva edición del Seminario Nacional de Grabado. La actividad se erige como un eje central de la exposición “Proyecto Grabado 2026”, que desarrolla el museo provincial de bellas artes.

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    Esta 3° edición reunirá a destacados investigadores, docentes y artistas provenientes de San Juan, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El encuentro busca analizar la disciplina del grabado desde un enfoque técnico, estético e histórico, reflexionando sobre su relevancia regional y nacional para vincular el accionar contemporáneo con la tradición.

    Las actividades están destinadas a estudiantes de artes, docentes, investigadores, conservadores, archivistas, bibliotecarios y al público general afín. Además, otorgan certificados con resolución ministerial.

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    Seminario Nacional de Grabado

    Organizado en el marco del Proyecto Grabado 2026, este espacio propone estudiar nuevas lecturas de la disciplina. Las jornadas combinan instancias teóricas, espacios de intercambio con especialistas de distintos puntos del país, ferias de exhibición y talleres de formación técnica. La inscripción previa se realiza mediante un formulario online. Puede clickear aquí o bien acceder desde las redes del museo.

    Viernes 2

    * Ponencias, de 9 a 15 h

    Durante la mañana y las primeras horas de la tarde del viernes 2 de octubre, se llevará a cabo el ciclo de ponencias especializadas. El costo de inscripción para esta jornada es de $15.000. Los disertantes confirmados son:

    • Buenos Aires: Federico Sánchez, Osvaldo Jalil y Juan Pablo Pérez

    • Mendoza: María Inés Zaragoza

    • Córdoba: Agustín Begueri

    • San Juan: Ariel Aballay y Federico Hueso

    * Feria de grabado, 15:30 h

    Como cierre del primer día de actividades, a las 15:30 h se habilitará una Feria de Grabados, abierta al público para la apreciación y adquisición de producciones gráficas.

    Sábado 3

    * Taller de Grabado, de 10:00 a 13:00 h

    El sábado 3 de octubre se desarrollará el taller práctico titulado “El grabado y su cuidado: conservación de estampas sobre papel”, dictado por Federico Sánchez (Buenos Aires). La actividad requiere inscripción previa, cuenta con cupo limitado y tiene un valor de $30.000.

    El contenido del taller abordará el diagnóstico, la limpieza y el resguardo de obras sobre papel. Durante la capacitación, los asistentes entrenarán la mirada para identificar deterioros como roturas, manchas, amarillamiento y fragilidad, sistematizando los datos en una ficha de observación. Posteriormente, realizarán una limpieza mecánica en seco con herramientas básicas bajo estrictos criterios de conservación. Para finalizar, los participantes construirán dos tipos de sobres de protección y revisarán pautas clave para el almacenamiento y la consulta de las piezas.

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