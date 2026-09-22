No solo Argentina. Airbag también la rompe en España

Airbag la rompió en Barcelona y Madrid, ciudades españolas que se sumaron al fenómeno (foto gentileza Airbag).

Otro fenómeno del rock argento ha cruzado el charco para ratificar su estatus de fenómeno global. Con una energía arrolladora que desafía fronteras, los hermanos Sardelli conquistaron tierras ibéricas. Airbag acaba de protagonizar dos veladas colosales en Barcelona y Madrid, consolidando su idilio transatlántico.

"¡GRACIAS ESPAÑA QUERIDA POR ESTAS DOS NOCHES!! Madrid y Barcelona fueron increíbles!! Cada año se pone mejor esto! Nos vemos donde sea cuando sea!!!", escribió hace unas horas en sus redes el power trío, todavía movilizado.

Dos shows multitudinarios El paso de la formación por el Sant Jordi Club catalán y el madrileño Palacio Vistalegre ratificó el imparable despegue internacional de los músicos. Lejos de conformarse con agotar estadios masivos en su tierra natal —como aquellas memorables tandas de conciertos en Vélez y River Plate que congregaron muchedumbres récord—, el proyecto de Don Torcuato trasladó su imponente maquinaria sónica al viejo continente.

Airbag. Rock argentino que es furor en el viejo continente A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, los propios integrantes compartieron su entusiasmo absoluto tras colgar el cartel de entradas agotadas, celebrando un hito que corrobora el alcance fenomenal de su propuesta sonora. Respaldados por un repertorio de alto voltaje donde desfilaron himnos generacionales de la talla de "Por mil noches", "Cae el sol" y "Huracán", los creadores demostraron por qué su propuesta se ubica entre los más potentes de la escena hispanohablante actual.

Este aterrizaje triunfal en suelo español se inscribe dentro de una gira global gigantesca que ya acumula más de treinta fechas repartidas por ocho naciones, superando la barrera del millón de asistentes y catapultando su más reciente producción discográfica hacia cifras astronómicas de streaming.