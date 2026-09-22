    • 22 de septiembre de 2026 - 15:12

    Orrego recibió a JetSMART antes del inicio de los vuelos directos entre San Juan y Buenos Aires

    El gobernador mantuvo un encuentro con el country manager de la aerolínea low cost, que comenzará a operar la ruta desde noviembre. El primer vuelo está previsto para el 19 de noviembre desde Aeroparque.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego recibió en Casa de Gobierno a autoridades de JetSMART Airlines, en el marco de la llegada de la aerolínea low cost a San Juan. La compañía comenzará a operar vuelos directos entre la provincia y Buenos Aires desde noviembre, sumando una nueva alternativa de conectividad aérea para sanjuaninos y visitantes.

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    Durante el encuentro, Orrego dialogó con Gonzalo Pérez Corral, country manager de JetSMART, quien estuvo acompañado por autoridades de la empresa. También participó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero.

    La incorporación de la aerolínea al mercado aerocomercial sanjuanino permitirá ampliar las opciones de viaje y fortalecer la conexión con Buenos Aires, tanto para quienes se trasladan por motivos laborales o empresariales como para turistas y visitantes.

    Pérez Corral destacó el desembarco de la compañía en la provincia y aseguró que existe interés en continuar trabajando junto al Gobierno de San Juan para ampliar las alternativas de conectividad.

    “Estamos muy contentos por la repercusión que ha tenido el vuelo de JetSMART en San Juan. Comenzamos con el vuelo inaugural en la antesala de la Fiesta del Sol, con cinco frecuencias semanales desde Aeroparque y precios muy competitivos”, señaló el directivo.

    En ese sentido, agregó que la empresa busca generar “nuevas oportunidades de conectividad, tanto para los sanjuaninos como para atraer visitantes extranjeros” y manifestó la disposición de JetSMART a contribuir con el desarrollo de la conectividad provincial.

    Por su parte, Guido Romero celebró la llegada de la compañía y destacó el impacto que puede tener sobre el turismo y la movilidad. “Celebro la llegada de JetSMART a San Juan, que mejorará la conectividad aérea, promoverá tarifas competitivas y permitirá explorar nuevas rutas nacionales e internacionales”, afirmó.

    Cuándo comenzarán los vuelos de JetSMART

    De acuerdo con el cronograma informado, el primer vuelo directo entre Aeroparque Jorge Newbery y San Juan está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

    El servicio tendrá salida desde Buenos Aires a las 11:20 y arribará a San Juan a las 13:02. En sentido inverso, el vuelo partirá desde la provincia a las 13:35, con llegada a Aeroparque prevista para las 15:35.

    La llegada de JetSMART se enmarca en el plan de expansión de rutas de la compañía en Argentina, que durante 2026 incorporó nuevas conexiones directas desde Buenos Aires hacia distintos destinos del país.

    Para San Juan, la nueva ruta representa una ampliación de la oferta disponible y apunta a fortalecer la conectividad aérea como herramienta para el desarrollo turístico, productivo y económico de la provincia.

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