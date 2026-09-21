Minerales críticos, energía y el Elíseo: lo que se sabe de la agenda de Orrego con Milei en el Argentina Week en París

Marcelo Orrego ya confirmó que será parte de la delegación que acompañará a Javier Milei a París para la segunda edición de la Argentina Week. El gobernador sanjuanino decidió priorizar la misión presidencial, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, por sobre la cumbre de minerales críticos que tendrá lugar en Londres. La agenda tendrá un fuerte contenido económico y empresarial, pero también incluirá reuniones políticas y diplomáticas de alto nivel.

La convocatoria reunirá a unos 14 gobernadores de distintos espacios políticos, funcionarios nacionales y empresarios argentinos con representantes de grandes compañías europeas. El objetivo declarado de la misión es mostrar oportunidades de inversión y proyectos productivos argentinos, con especial atención en sectores como minería, energía, infraestructura, agroindustria y tecnología.

Para Orrego, el viaje tendrá además el componente específicamente sanjuanino de llevar el potencial de la provincia ante inversores europeos, con la minería y la energía como dos de los principales activos para captar capitales. Desde la Casa de Gobierno informaron que el gobernador tiene en mente plegarse a la agenda oficial del Gobierno nacional. Por ahora no habrá contactos por fuera de la comitiva.

“Tenemos la oportunidad de poder viajar con el presidente, 14 gobernadores, donde vamos a poder mostrar un gobierno que genera estabilidad fiscal, seguridad jurídica, pero fundamentalmente donde se puedan generar inversiones” , sostuvo el mandatario provincial al explicar su decisión en rueda de prensa. Y marcó cuál será su prioridad durante la gira: “Las inversiones generan empleo, que es lo que más me importa a mí”.

La actividad comenzará el miércoles 30 de septiembre con un cóctel y una cena de bienvenida en la Embajada Argentina en París, ubicada en el distrito XVI de la capital francesa. Allí se concentrarán las principales figuras de la delegación argentina y representantes del mundo empresario.

Según el itinerario que pudo reconstruir DIARIO DE CUYO, el jueves 1 será el día central de la Argentina Week. La actividad se trasladará al Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se desarrollará el plenario multisectorial bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”.

Milei tendrá a su cargo la apertura y también está prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo. Durante la jornada habrá paneles macroeconómicos y sectoriales con empresarios argentinos y europeos.

Para San Juan, sin embargo, la jornada más relevante será la del viernes 2 de octubre. Ese día están previstos encuentros específicos sobre energía y minerales críticos, tecnología e inteligencia artificial, comercio internacional y seguridad jurídica.

El panel dedicado a energía y minería llevará como eje “Tendencias globales en energía y minería: oportunidades para la inversión en Argentina” y se realizará en la Agencia Internacional de Energía. Allí se concentrará uno de los principales focos de interés para el sanjuanino, en un contexto en el que la provincia busca posicionarse como destino para grandes inversiones mineras, especialmente vinculadas al cobre.

La agenda también tendrá un capítulo dedicado al comercio internacional y a las oportunidades que puede generar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La actividad se desarrollará en la Cámara Internacional de Comercio y tendrá entre sus ejes la seguridad jurídica para las inversiones y el comercio.

La misión tendrá además una escala política de alto nivel. Está prevista una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron. El encuentro le dará a la Argentina Week una dimensión diplomática que excederá la agenda estrictamente empresarial.

La presencia de Macron será uno de los momentos centrales de la visita de Milei a Francia, en una gira que combinará promoción de inversiones, contactos empresariales y reuniones con organismos internacionales.

La delegación argentina estará integrada además por funcionarios como Karina Milei, Luis Caputo, Pablo Quirno, Federico Sturzenegger y Mario Lugones. También participarán el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca.

Del lado empresario, la convocatoria reunirá a figuras de compañías argentinas como YPF, PAE, Globant, Cresud, Adecoagro, Satellogic, Aeropuertos Argentina y Pampa Energía. Del otro lado estarán representantes de grandes empresas europeas, entre ellas Total, Glencore, Rio Tinto, Eramet, Santander y Louis Dreyfus Company.

La apuesta de Orrego

La participación de Orrego se inscribe en una estrategia que el gobernador viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: utilizar las misiones internacionales para mostrar a San Juan como destino de inversiones, con la minería como principal carta de presentación.

El gobernador ya había participado de la primera Argentina Week, realizada en Nueva York en marzo, junto a Milei y otros mandatarios provinciales. En aquella oportunidad, la provincia mostró ante empresarios e inversores su potencial minero y energético. También hizo el road show recientemente en la misma ciudad americana y en Londres para posicionar el Bono San Juan para el desarrollo de la obra pública.

Ahora, París ofrecerá un escenario similar con una agenda específica sobre minerales críticos y energía, contactos con algunas de las principales compañías mineras del mundo y la posibilidad de exponer proyectos provinciales ante inversores europeos.

Orrego justificó su decisión de integrar la comitiva por encima de las diferencias políticas con el Gobierno nacional. “Que un país pueda mostrar una impronta donde el Poder Ejecutivo Nacional y 14 gobernadores trabajan de manera conjunta, más allá del color y de la ideología”, planteó. Y resumió su posición con una frase que también funciona como síntesis de la misión: “Yo trabajo para los sanjuaninos y la ideología política me importa muy poco. Yo trabajo para la gente”.