Orrego encabezó el cierre del encuentro federal de Seguridad y entregó medallas de honor a las familias de los fallecidos en Valle Fértil

El gobernador Marcelo Orrego encabezó en San Juan el cierre del Tercer Consejo Nacional de Seguridad Interior , un encuentro que reunió en la provincia a representantes de las áreas de seguridad de distintos distritos y a los jefes de las cinco fuerzas federales.

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Durante las jornadas de trabajo se abordaron distintas cuestiones vinculadas con la seguridad pública, entre ellas el bienestar de los uniformados y sus familias , la inhibición de comunicaciones en establecimientos penitenciarios y la planificación de operativos ante la futura visita papal a la Argentina. En ese marco, también se firmó un acuerdo interjurisdiccional de planificación .

Del acto participaron, además de Orrego y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva , el director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; y el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, junto a otras autoridades.

La ceremonia de clausura de las deliberaciones se realizó en el salón Cruce Sanmartiniano de los Andes, en el Centro Cívico . Allí, Orrego destacó la importancia de este tipo de encuentros para intercambiar experiencias y avanzar en políticas públicas destinadas a fortalecer la protección de la comunidad y sus familias.

Luego del cierre del encuentro federal, las autoridades participaron de un emotivo homenaje a los siete integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron en la tragedia del helicóptero ocurrida en Valle Fértil .

En la Plaza Seca del Centro Cívico, Orrego y Monteoliva entregaron medallas honoríficas a los familiares de Germán Videla, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia, Andrés Bosch, Rodrigo Aimetta y Matías Valenzuela, en reconocimiento a su vocación de servicio y a la labor que desempeñaron en vida.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción de los familiares, que recibieron las distinciones en memoria de quienes perdieron la vida mientras se capacitaban para cumplir tareas destinadas a cuidar a la comunidad.

Durante el acto también se anunció formalmente el ascenso post mortem de Jorge Carlos Carbajal, subjefe de Bomberos, quien fue promovido del grado de comisario inspector al de comisario general.

Orrego: "Siempre van a estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón"

Al dirigirse a los familiares, el gobernador recordó el vínculo que había mantenido con los integrantes del grupo y destacó la vocación con la que desarrollaban sus tareas.

“Hoy faltan las palabras, pero lo que no puede faltar es el compromiso, lo que no puede faltar son los sentimientos”, expresó Orrego, quien recordó especialmente el simulacro que había compartido con las víctimas antes de la tragedia.

El mandatario resaltó que en aquella oportunidad pudo observar de cerca “la enorme vocación, compromiso y, por supuesto, el amor por lo que hacían” y sostuvo que el homenaje representa también un reconocimiento a la tarea cotidiana que desarrollaron.

“Parece una locura, una fatalidad. Pensar que, capacitándose para cuidar vida, terminó sucediendo esto”, manifestó el gobernador. Y agregó: “Pero, en definitiva, siempre van a estar en nuestra cabeza y, por supuesto, en nuestro corazón”.

El mensaje de la ministra de Seguridad

Por su parte, Alejandra Monteoliva destacó la vocación de los siete fallecidos y puso el foco en sus familias y compañeros de servicio.

“Siete hombres con historias, con familias y con responsabilidades distintas, pero unidos con una misma vocación: servir y cuidar a los demás”, señaló la ministra.

Monteoliva remarcó que se trataba de una tarea que exige “compromiso, profesionalismo y, sobre todo, coraje”, y que muchas veces implica avanzar hacia situaciones de peligro mientras otras personas deben alejarse.

La funcionaria nacional dedicó además un mensaje especial a los hijos, esposas, padres y hermanos de las víctimas, a quienes expresó su reconocimiento y acompañamiento.

"San Juan recuerda, agradece y acompaña"

El secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, también se dirigió a los familiares y reconoció que ninguna ceremonia puede reparar la ausencia provocada por la tragedia.

“Ninguna palabra puede disminuir el dolor de una ausencia, ninguna ceremonia devuelve un abrazo, ninguna distinción puede llenar una silla que quedó vacía”, sostuvo.

Delgado destacó que detrás de cada uniforme había una persona, un hijo, un padre, un esposo, un amigo y un compañero, además de una familia que acompañaba su vocación de servicio.

En ese sentido, aseguró que desde el día de la tragedia esas familias “no están solas” porque su dolor pasó a formar parte del de toda la comunidad.

“San Juan recuerda, que San Juan agradece y que San Juan acompaña”, afirmó el funcionario durante el homenaje.