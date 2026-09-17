Orrego puso en duda las PASO en San Juan por su costo y esperará la definición nacional

El gobernador planteó que hoy la provincia no estaría en condiciones de afrontar el gasto de las primarias y anticipó que esperará la reforma electoral nacional antes de enviar su propio proyecto a la Legislatura.

El gobernador Marcelo Orrego volvió a referirse al futuro de las PASO en San Juan y dejó en claro que su continuidad será uno de los puntos a discutir dentro de la reforma electoral provincial. El mandatario puso el foco en el costo que implica organizar las primarias y sostuvo que el contexto actual exige priorizar el uso de los recursos públicos.

“Los tiempos de hoy son tiempos donde hay que estar a la altura de las circunstancias, momentos de ser austero”, planteó Orrego al ser consultado por el sistema electoral que regirá en las elecciones de 2027.

En ese marco, el gobernador fue directo respecto de las primarias: “Hoy no estamos en condiciones de generar las PASO, por lo que cuestan”. Como argumento, señaló que las principales preocupaciones de los sanjuaninos están relacionadas con la economía cotidiana, como llegar a fin de mes, conservar el trabajo o conseguir mejores oportunidades laborales.

Orrego esperará qué ocurre con la reforma nacional Pese a expresar su postura sobre las PASO, Orrego aclaró que San Juan no avanzará de inmediato con una modificación de su sistema electoral. El Ejecutivo provincial seguirá de cerca el tratamiento de la reforma que impulsa el Gobierno nacional antes de definir su propio esquema.

“Creo que hay que parar la pelota y ver qué es lo que sucede”, señaló el mandatario. La provincia ya trabaja sobre una propuesta de reforma electoral y busca definir un nuevo sistema de cara a 2027.