    • 22 de septiembre de 2026 - 13:28

    Orrego entregó 118 viviendas en Angaco

    El gobernador inauguró el primer sector del Barrio Malvinas Nos Une, con viviendas equipadas, servicios, espacios verdes y terrenos previstos para el crecimiento comunitario.

    Marcelo Orrego encabezó la entrega de 118 viviendas en el primer sector del Barrio Malvinas Nos Une, en Angaco.

    Marcelo Orrego encabezó la entrega de 118 viviendas en el primer sector del Barrio Malvinas Nos Une, en Angaco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de 118 viviendas en Angaco, correspondientes al primer sector del Barrio Malvinas Nos Une. Las familias beneficiarias habían sido seleccionadas mediante sorteo público y desde ahora podrán instalarse en unidades construidas dentro del departamento, con infraestructura básica, equipamiento y espacios previstos para acompañar el crecimiento del nuevo barrio.

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    La entrega representa una solución habitacional para familias que, en muchos casos, hasta ahora vivían en casas prestadas o compartían el hogar con otros familiares. La finalización de esta primera etapa permitirá que puedan desarrollar su vida cotidiana en una vivienda propia, dentro de una urbanización pensada no sólo con casas, sino también con servicios y espacios comunitarios.

    Del acto participaron además el intendente de Angaco, José Castro, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, y otros funcionarios provinciales.

    Cómo son las 118 viviendas entregadas

    La obra comenzó en marzo de 2024 y contempla unidades de entre 71,41 y 76,45 metros cuadrados. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, baño, cocina-comedor, lavadero exterior cubierto y un espacio de expansión, además de haber sido proyectada con la posibilidad de incorporar a futuro un tercer dormitorio.

    Las casas se entregaron con artefactos y griferías sanitarias. Como el sector todavía no dispone de red de gas, fueron equipadas con cocina eléctrica con horno, termotanque eléctrico de 80 litros y termotanque solar. El proyecto también incluyó viviendas especialmente adaptadas para personas con discapacidad.

    Más allá de la construcción, la propuesta apuntó a que las familias recibieran unidades listas para comenzar una nueva etapa, con condiciones básicas de habitabilidad y con posibilidad de ampliación según las necesidades futuras de cada hogar.

    Un barrio con servicios y espacios para la comunidad

    El desarrollo del Barrio Malvinas Nos Une incluyó también la infraestructura necesaria para acompañar la vida de las nuevas familias. El sector cuenta con red de agua potable mediante una perforación, planta de tratamiento y red cloacal, red eléctrica aérea y alumbrado público.

    Además, se ejecutaron calles enripiadas, cordones, veredas, rampas vehiculares y pasarelas peatonales. El proyecto incorporó también dos espacios verdes con juegos, bancos, luminarias, canteros, arbolado y sistema de riego, con el objetivo de sumar sectores de recreación y encuentro para los vecinos.

    El barrio reserva además 611 metros cuadrados para una futura unión vecinal y otros 6.726,50 metros cuadrados destinados a equipamiento, dejando previstas superficies que podrán acompañar la consolidación de la comunidad a medida que el sector crezca.

    Con esta primera entrega, el Gobierno provincial completó una nueva etapa habitacional en Angaco y sumó 118 familias que desde ahora cuentan con una vivienda propia y con un entorno urbano pensado para desarrollarse en los próximos años.

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