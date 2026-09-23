San Juan y un interesante proyecto para posicionar la producción local en góndolas de todo el país

El pasado 17 de septiembre se realizó una ronda de negocios entre autoridades de la firma La Anónima y poco más de 40 proveedores locales . El objetivo del encuentro, que contó con la articulación y organización del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, estaba orientado a sumar producción local a la mercadería que pone a la venta la cadena de supermercados, no solo en la sucursal local sino en todo el país. Tras un balance positivo de aquel encuentro, desde la cartera productiva se busca avanzar un paso y llegar a otras firmas.

Así lo aseguró en contacto con DIARIO DE CUYO Alejandro Martín, secretario de Comercio, Industria y Servicios de la cartera productiva. “Debido a que tuvimos buenos resultados, estamos pensando en el corto plazo armar una ronda importante con supermercados nacionales. Siempre lo tuvimos en mente, y con La Anónima tuvimos la oportunidad de tener una primera prueba” , aseguró el funcionario.

Si bien por el momento no se conocen mayores detalles en torno a cuándo será o los actores que formarán parte de las rondas de negocios, Martín aseguró que la intención es poder, por medio de estas acciones, habilitar los canales necesarios para que los locales se puedan sumar como proveedores de importantes firmas. Esto, teniendo en cuenta que en San Juan algunas de las firmas como Carrefour entre otras no cuenta con un gerente de compras en la provincia.

“Tenemos un proyecto para traer a los compradores, no de manera individual como lo hicimos con La Anónima. Creemos en la posibilidad de traer varios compradores y tener una ronda un poco más amplia, no informativa sino de negocio, presentando los productos de San Juan, pasando de la información a la negociación” , precisó Martín.

Articular como puente entre los actores no es el único compromiso que tiene el ministerio en este sentido, ya que también entienden que con el deseo de participar no es suficiente. En ese sentido, el funcionario del ministerio aseguró que en San Juan hay muchos productores con capacidad para cubrir demanda interna y externa; mientras que hay otros que no, pero que han demostrado disposición para estar a la altura de las demandas, y en ese sentido el ministerio acompaña con distintas acciones para que los proveedores locales estén en regla y cumplan con los requisitos.

De concretarse las rondas de negocio, supermercados locales como cadenas de distintas provincias y otras que funcionan a nivel nacional podrán exhibir en sus góndolas productos locales, incrementando la presencia de San Juan en estos lugares.

Ronda de negocios con La Anónima, el puntapié para concretar el arribo a los supermercados del país

Conforme detalló el funcionario, el encuentro que se coordinó con las autoridades de La Anónima tras su desembarco en la provincia fue la prueba que se necesitaba para avanzar en las rondas de negocios con supermercados. El interés de los locales y el nexo con los empresarios brindó un antecedente positivo.

La característica del encuentro es que se orientó en torno a los requisitos que se debe cumplir para ser proveedores y todo lo que información propia del sistema. Con el nuevo proyecto la intención del ministerio es articular como un puente para conectar productores con compradores, llegando a la concreción de contratos, acortando los tiempos de negociaciones.

Durante la reunión con La Anónima participaron poco más de 40 proveedores locales y desde la cartera productiva entienden que son más los que pueden participar en estas rondas.

“Hay muchos productores que tienen capacidad y desde el ministerio venimos acompañando con distintas acciones, como presencia en ferias o eventos nacionales o internacionales, o la oferta de herramientas financieras, ayudas, subvenciones y aportes no reembolsables. Con estas rondas, sumamos una ayuda más para los productores locales”; concluyó Alejandro Martín, secretario de Comercio, Industria y Servicios de la provincia.