Más de 40 proveedores sanjuaninos y un primer paso importante para sumar sus productos a La Anónima

Este jueves se realizó la ronda de negocios entre la cadena de supermercados La Anónima y firmas locales. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación se articuló el primer encuentro que fue más que prometedor.

Durante dos horas se realizó la ronda de negocios informativa que había previsto el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación con la firma de supermercados La Anónima y proveedores locales. El objetivo del encuentro estuvo puesto en la colocación de productos locales de distintos rubros no solo en la sucursal que el supermercado tiene en la provincia, sino también sus más de cien locales distribuidos en todo el país.

Fueron poco más de 40 los proveedores que estuvieron presentes en el encuentro al cual también asistieron Ignacio Beltramo, director nacional de compras, y Diego Arluna, gerente de frutas y verduras de La Anónima. También estuvieron presente autoridades del ministerio, como el secretario de Comercio, Industria y Servicios, Alejandro Martín, quien en contacto con DIARIO DE CUYO brindó detalles sobre el primer encuentro.

“Venimos acompañando la llegada de La Anónima desde los inicios, desde que adquirió las sucursales de Libertad y tuvimos la oportunidad de que desembarcara en San Juan. Vino en esa oportunidad el accionista principal del supermercado y hubo un compromiso de realizar, una vez que estuvieran instalados con conocimiento de la zona, una ronda de negocios informativa, que la pudimos hacer hoy”, indicó Martín.

De la reunión participaron sanjuaninos representantes de productos como verduras en fresco, agua mineral, hielo, especias, galletas, mermeladas y dulces, bodegas, entre otros. Algunos de ellos ya habían mantenido en el pasado contacto con la firma Libertad, con la incorporación de sus productos en las góndolas del supermercado, mientras que otros era la primera vez que tenían la oportunidad de tomar contacto con una firma nacional, lo que evidencia la importancia de estas acciones que viene realizando el ministerio desde hace tiempo.

La primera parte del encuentro consistió en una charla de presentación de las autoridades de la cadena y un detalle sobre los requisitos que deben cumplir los proveedores para poder ingresar al sistema. Posteriormente se dio paso a una ronda de preguntas vinculadas a las necesidades, características, condiciones de legalidad y registros que debe tener cada proveedor para ser considerado. “El mensaje de La Anónima fue comenzar de a poco para ir creciendo despacio. Siempre conviene comenzar con una escala chica, pero están dispuestos a incorporar productos de San Juan no solo a la sucursal local, sino a más más de 180 sucursales que tienen en el país”, aseguró el funcionario de Producción.