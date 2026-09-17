    • 17 de septiembre de 2026 - 16:53

    Según el INDEC, la desocupación trepó al 7,9% y creció la informalidad laboral en el país

    De acuerdo con los datos difundidos por el INDEC, la suba estuvo acompañada por un incremento en la tasa de actividad y un aumento en los niveles de informalidad laboral a nivel nacional.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La tasa de desempleo en el país se ubicó en el 7,9% durante el segundo trimestre de este año, lo que representa una suba de 0,3 puntos porcentuales en relación con el mismo período de 2025 y un incremento de 0,1 puntos respecto al primer trimestre del corriente año.

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    Según los datos oficiales informados por el INDEC, este comportamiento estuvo marcado por un alza significativa en la cantidad de personas que salen activamente a buscar empleo en el mercado de trabajo.

    En detalle, la Tasa de Actividad (TA) —que mide la proporción de la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población— alcanzó el 48,9%, registrando una suba estadísticamente significativa de 0,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año anterior. Por su parte, la Tasa de Empleo (TE), que refleja la proporción de personas ocupadas frente a la población total, se situó en el 45,0%, sin mostrar variaciones estadísticamente significativas en la comparación interanual.

    Incremento de la informalidad y panorama en el interior

    El informe oficial también advirtió sobre indicadores vinculados a la calidad del empleo. La informalidad laboral presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 punto porcentual frente al mismo trimestre de 2025. Dentro del universo de trabajadores informales, se destacó además un incremento de 3,0 puntos porcentuales en la proporción de trabajadores por cuenta propia (que pasaron del 34,3% al 37,3%).

    Al poner la lupa en las distintas regiones, el relevamiento oficial indicó que en los aglomerados del interior del país las tasas de desocupación y de subocupación demandante registraron subas estadísticamente significativas de 1,3 y 0,9 puntos porcentuales, posicionándose en el 7,6% y 9,1%, respectivamente.

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