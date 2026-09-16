    • 16 de septiembre de 2026 - 18:12

    El dólar blue encadenó seis ruedas sin bajas: a cuánto cerró este miércoles 16 en San Juan

    Aun así, la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo durante la rueda, debido al avance del mayorista.

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    El dólar blue encadenó seis jornadas sin bajas este miércoles 16 de septiembre. Aun así, la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo durante la rueda, debido al avance del mayorista.

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    Dólar: el mayorista cerró debajo de $1.510 y en San Juan el dólar blue llegó a $1.575

    El informal cerró estable a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En relación a la semana pasada, la cotización aumentó $20 (+1,3%). En San Juan en cambio, el dólar blue cerró en $1.520 para la compra y $1.580 para la venta.

    Como consecuencia del aumento diario del oficial, el spread entre ambos tipos de cambio retrocedió desde el 3,6% al 3,1%. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

    A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 16 de septiembre

    En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.513,50 para la venta.

    Valor del CCL hoy, miércoles 16 de septiembre

    El dólar CCL cerró a $1.595,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.

    Valor del dólar MEP hoy, miércoles 16 de septiembre

    El dólar MEP cerró a $1.535,56 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

    Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 16 de septiembre

    El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50.

    Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 16 de septiembre

    El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,92, según Bitso.

    Valor de Bitcoin hoy, miércoles 16 de septiembre

    Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.935, según Binance.

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