    • 9 de septiembre de 2026 - 18:15

    Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre en San Juan

    El dólar blue mantuvo su cotización este miércoles. En San Juan cerró a $1.500 para la compra y $1.565 para la venta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El dólar blue se mantuvo estable este miércoles 9 de septiembre, mientras que en San Juan terminó la jornada con una cotización de $1.500 para la compra y $1.565 para la venta. A nivel nacional, el informal cerró a $1.520 y $1.540, respectivamente, y la brecha con el mayorista se redujo a su nivel más bajo en dos meses.

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    En la city porteña, el dólar blue no registró cambios respecto de la jornada anterior y finalizó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, según operadores consultados por Ámbito.

    En San Juan, en tanto, el precio fue diferente: el dólar informal terminó a $1.500 para comprar y $1.565 para vender, con una diferencia de $65 entre ambas puntas.

    La brecha del dólar blue llegó a su nivel más bajo en dos meses

    El tipo de cambio mayorista extendió su tendencia alcista y alcanzó los $1.514, por lo que el spread entre el dólar blue y el mayorista se redujo al 1,7%, su nivel más bajo desde el 8 de julio.

    Además, el blue terminó la rueda aproximadamente $10 por encima del dólar MEP, mientras que quedó $50 por debajo del contado con liquidación (CCL).

    La jornada volvió a mostrar así una menor distancia entre las distintas cotizaciones del dólar, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca la evolución del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros.

    Datos clave: dólar blue nacional: $1.520 compra y $1.540 venta. San Juan: $1.500 compra y $1.565 venta. Mayorista: $1.514. Brecha: 1,7%.

    Dólar blue hoy en San Juan

    Para los sanjuaninos que siguen la cotización del mercado informal, el valor de referencia al cierre de este miércoles fue de $1.500 para la compra y $1.565 para la venta.

    Los valores pueden variar según la cueva o el operador consultado, por lo que se trata de una referencia del mercado informal y no de una cotización oficial.

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