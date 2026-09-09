Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 9 de septiembre en San Juan

El dólar blue se mantuvo estable este miércoles 9 de septiembre, mientras que en San Juan terminó la jornada con una cotización de $1.500 para la compra y $1.565 para la venta . A nivel nacional, el informal cerró a $1.520 y $1.540, respectivamente, y la brecha con el mayorista se redujo a su nivel más bajo en dos meses.

El dólar mayorista subió por segunda jornada consecutiva y se consolidó por encima de los $1.510

En la city porteña, el dólar blue no registró cambios respecto de la jornada anterior y finalizó en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, según operadores consultados por Ámbito.

En San Juan, en tanto, el precio fue diferente: el dólar informal terminó a $1.500 para comprar y $1.565 para vender, con una diferencia de $65 entre ambas puntas.

El tipo de cambio mayorista extendió su tendencia alcista y alcanzó los $1.514, por lo que el spread entre el dólar blue y el mayorista se redujo al 1,7%, su nivel más bajo desde el 8 de julio.

La brecha del dólar blue llegó a su nivel más bajo en dos meses

Además, el blue terminó la rueda aproximadamente $10 por encima del dólar MEP, mientras que quedó $50 por debajo del contado con liquidación (CCL).

La jornada volvió a mostrar así una menor distancia entre las distintas cotizaciones del dólar, en un escenario en el que el mercado sigue de cerca la evolución del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros.

Datos clave: dólar blue nacional: $1.520 compra y $1.540 venta. San Juan: $1.500 compra y $1.565 venta. Mayorista: $1.514. Brecha: 1,7%.

Dólar blue hoy en San Juan

Para los sanjuaninos que siguen la cotización del mercado informal, el valor de referencia al cierre de este miércoles fue de $1.500 para la compra y $1.565 para la venta.

Los valores pueden variar según la cueva o el operador consultado, por lo que se trata de una referencia del mercado informal y no de una cotización oficial.