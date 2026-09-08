    • 8 de septiembre de 2026 - 16:49

    La industria y la construcción sufrieron una fuerte caída en julio y golpean a la actividad económica

    Los sectores productivos volvieron a mostrar números en rojo durante el séptimo mes del año, profundizando la falta de una reactivación sostenida. Cuáles fueron los rubros más golpeados por la retracción de la demanda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La economía real volvió a dar muestras de debilidad durante el mes de julio, periodo en el que tanto la industria como la construcción registraron fuertes caídas que volvieron a encender las luces de alarma en el sector productivo. Los datos reflejan las dificultades que atraviesan ambos rubros en un contexto marcado por la menor demanda interna, la presión sobre los costos y la retracción de la inversión.

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    Los porcentajes de la Industria y la construcción

    En lo que respecta a la construcción, los números muestran una baja del 4,6% en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5% en la variación interanual. El lado positivo, es que ese rubro se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año. En concreto, registra una mejora del 1,7% en el período enero-julio de este año, en relación al mismo período del 2025.

    En tanto la industria retrocedió 5% con relación a junio y se contrajo 4,9% en comparación con julio del año pasado. De esta manera, ese sector acumula una caída del 2,6% en los primeros siete meses del 2026.

    De acuerdo con los indicadores sectoriales, el freno en la actividad fabril y en el desarrollo de obras ratifica la falta de un rumbo claro hacia la recuperación definitiva. Dentro del entramado industrial, las bajas no fueron homogéneas, pero golpearon con dureza a segmentos clave como la fabricación de insumos, bienes de consumo y manufacturas orientadas al mercado interno, que continúan sufriendo el impacto de la pérdida de poder adquisitivo.

    Por su parte, la construcción volvió a sufrir el peso de la incertidumbre económica y el encarecimiento de los costos, lo que limita tanto la ejecución de nuevos proyectos inmobiliarios como la concreción de obras de infraestructura.

    Este escenario de retrocesos mensuales alimenta la preocupación de empresarios y analistas, quienes advierten que la actividad económica continúa atrapada en una dinámica de altibajos, sin lograr consolidar un proceso de crecimiento firme de cara al tramo final del año.

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