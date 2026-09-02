Crisis industrial, boom del cobre y más competencia: la estrategia que plantea la UISJ para la supervivencia de las empresas sanjuaninas

La industria sanjuanina atraviesa un escenario de fuerte deterioro, con pérdida de puestos de trabajo y una actividad que, según el presidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), Leonardo de la Vega , lleva más de una década sin lograr crecimiento.

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En ese contexto, el dirigente planteó que la llegada de grandes proyectos de cobre puede abrir una oportunidad histórica para la provincia, aunque advirtió que ese potencial no se traducirá automáticamente en desarrollo si no existe una planificación que permita generar valor agregado local.

De la Vega se refirió a la pérdida de empleo industrial registrada a nivel nacional y explicó que San Juan no quedó al margen de esa tendencia. Según los datos que releva la entidad a partir de información de sus socios, que ya fueron publicados en DIARIO DE CUYO , durante 2025 la industria provincial registró una caída de entre el 5% y el 10% de sus puestos de trabajo.

El dirigente tomó como referencia una base de unos 13.000 empleos industriales en la provincia y estimó que hubo una pérdida cercana al 7%. Aunque no quiso especificar el número preciso, se trata de alrededor de 900 puestos de trabajo que dejaron de existir durante 2025 .

"Son personas, son puestos de trabajo, son colaboradores que están en nuestras industrias y que son casi parte de la familia", señaló De la Vega en Radio Colón.

La situación llevó al titular de la UISJ a plantear un diagnóstico especialmente crítico al analizar el Día de la Industria. Para De la Vega, la fecha mantiene su importancia institucional, pero el contexto económico impide hablar de una celebración.

"Creo que no estamos con nada para festejar", sostuvo, y agregó que numerosos indicadores del sector vienen "en bajada desde hace mucho tiempo", con un deterioro que se hizo "muy pronunciado en estos últimos dos años".

En su análisis, el problema no se limita al escenario generado desde el cambio de gobierno nacional. De la Vega remarcó que la industria argentina lleva 12 años sin crecer, aunque consideró que el deterioro se profundizó en los últimos dos años.

Para el industrial, una de las principales dificultades es la falta de una política económica que contemple a la industria como uno de los sectores estratégicos de la economía.

"Creo que todos los países necesitan un plan económico que se base en los distintos sectores donde van a producir y creo que la industria no ha sido tenida en cuenta", afirmó.

En esa línea, defendió el rol de la actividad manufacturera por su capacidad de generar valor agregado, empleo y movilidad social. "La industria es parte de la solución y no el problema", resumió.

También cuestionó la falta de canales de diálogo y de herramientas específicas para el sector. "No hay un acercamiento tan claro en cuanto a diálogo y herramientas claras que fomenten esto", sostuvo al referirse al vínculo con el Gobierno nacional.

El cobre, una oportunidad que puede cambiar el escenario

Frente a este panorama, De la Vega puso el foco en una de las principales oportunidades que tiene San Juan por delante: el desarrollo de la minería de cobre.

El dirigente consideró que los grandes proyectos mineros que se avecinan pueden convertirse en un motor para la provincia y también para el país. Pero puso una condición: que la actividad minera no quede limitada a la extracción de recursos.

"Si no se canaliza en un plan, si no se proyecta y si no se dan herramientas claras para desarrollar sectores complementarios que den valor a esa primarización de la economía, vamos a seguir con una economía primaria", advirtió.

El desafío, según explicó, consiste en utilizar la demanda que generarán los grandes proyectos para desarrollar proveedores, servicios y capacidades industriales locales.

En ese punto, consideró que San Juan tiene una ventaja, pero también una tarea pendiente: prepararse para una industria que todavía no existe en la provincia en la escala que tendrá el cobre.

"Es una industria que se tiene que desarrollar nueva y como toda industria seguramente tendrá una gran cantidad de demandas que no conocemos y que estamos llamados a conocerlas para prepararnos", explicó.

La tarea, entonces, será identificar qué bienes y servicios pueden ser producidos en San Juan de manera competitiva y cuáles deberán ser provistos desde otras regiones.

Alianzas para que las empresas sanjuaninas puedan competir

Uno de los puntos centrales del planteo de De la Vega es que las empresas locales no necesariamente deberán competir de manera individual frente a compañías de otras provincias o del exterior.

Por el contrario, sostuvo que la magnitud de la demanda minera hará necesario generar alianzas entre empresas para ampliar las capacidades locales.

"Las capacidades que están en la provincia no serán suficientes y es importante poder generar alianzas que permitan a las industrias locales atender esas capacidades y generar nuevas", explicó.

El objetivo, según describió, no debería ser solamente conseguir contratos con las operadoras mineras, sino utilizar esa demanda como plataforma para desarrollar empresas capaces de buscar nuevos mercados.

"Estamos hablando de desarrollo", remarcó, con la expectativa de que las compañías sanjuaninas puedan primero atender la demanda local y posteriormente "buscar nuevos mercados en el exterior".

De esta manera, la minería podría generar un efecto multiplicador sobre la industria, la construcción de proveedores y los servicios especializados, más allá del impacto directo de la extracción del mineral.

Capacitación y un plan para aprovechar el boom minero

Para que ese proceso ocurra, De la Vega planteó que el desafío no puede quedar exclusivamente en manos de los empresarios. Operadoras, Gobierno e industriales deberán trabajar en conjunto para identificar las oportunidades y preparar a las empresas y trabajadores.

"Todos los participantes de esto, tanto las operadoras como Gobierno como nosotros, tenemos que entender cuáles son, primero conocerlas, evaluar un plan para poder ejecutarlas o producirlas y ser competitivos al mismo tiempo", señaló.

Ese esquema implica, además, fortalecer la capacitación técnica y desarrollar nuevas capacidades vinculadas a las necesidades específicas que tendrá la minería de cobre.

La oportunidad, según el titular de la Unión Industrial, es que San Juan pueda pasar de ser solamente un territorio donde se extraen recursos a convertirse también en un lugar donde se producen bienes, servicios y conocimiento asociado a esa actividad.