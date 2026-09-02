Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron afectados

Musimundo atraviesa una nueva etapa de reestructuración en medio de un escenario complejo para el consumo y el comercio minorista. La cadena cerró 20 sucursales en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, una decisión que habría dejado a más de 100 trabajadores sin empleo, según trascendió en medios de esas provincias.

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La compañía, propiedad de la chaqueña Carsa, confirmó los cierres en el marco del concurso preventivo que inició en julio, aunque desde el entorno de la firma señalaron que se trata de locales ubicados en ciudades donde existen sucursales duplicadas. Es decir, localidades en las que Musimundo contaba con más de un punto de venta.

La decisión generó preocupación entre los empleados, particularmente por la situación de los salarios pendientes y las indemnizaciones. En algunos casos, los trabajadores aseguraron haber recibido la comunicación de los despidos de manera verbal.

Uno de los casos que trascendió ocurrió en Posadas, Misiones. Noelia Ibarra, quien trabajaba desde hacía 16 años en uno de los locales de la cadena, contó a Misiones Online que hasta pocos días antes les habían informado que conservarían sus puestos y antigüedad ante una posible venta de la compañía.

Sin embargo, posteriormente les comunicaron que la operación no se concretaría y que la sucursal cerraría. Según el testimonio difundido por el medio misionero, los trabajadores también fueron informados de que no cobrarían el salario correspondiente a agosto.

Mientras tanto, allegados a Carsa aseguraron que el objetivo de la empresa es ordenar sus obligaciones, saldar la deuda y posteriormente abandonar el proceso judicial del concurso preventivo.

Una deuda que supera los $63.000 millones

Carsa había comunicado oficialmente en julio su ingreso al concurso preventivo ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

No es la primera vez que la empresa recurre a esta herramienta. En junio de 2018 ya había iniciado un concurso de acreedores, en aquel momento con una deuda declarada de $900 millones.

La situación financiera actual es considerablemente mayor. De acuerdo con los datos del Central de Deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 Carsa acumulaba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.

El principal acreedor bancario es el Banco Nación, con una deuda cercana a los $1.549 millones, mientras que el Nuevo Banco del Chaco registra unos $300 millones. En tanto, la deuda incluida en el concurso preventivo asciende a alrededor de $63.500 millones.

Según trascendió, la decisión de acudir al concurso no respondería a un incumplimiento bancario inmediato, sino a la necesidad de reorganizar y renegociar el conjunto de los pasivos de la compañía.

La venta de Musimundo que no llegó a concretarse

Antes de la presentación judicial, Carsa había iniciado conversaciones para vender Musimundo a los propietarios de On City, la cadena que surgió del cambio de identidad comercial de los locales que anteriormente operaba Electrónica Megatone.

Las negociaciones, sin embargo, no llegaron a buen puerto.

El proceso de transformación había comenzado en octubre de 2024, cuando Electrónica Megatone inició el cambio de identidad de cerca de 200 sucursales. Unos 70 establecimientos continuaron bajo la marca Musimundo, que quedó exclusivamente en manos de Carsa.

El comercio electrónico cambia el negocio

La reestructuración de Musimundo se produce, además, en un mercado donde los hábitos de consumo cambiaron de manera acelerada y las ventas por internet ganaron terreno frente a los locales físicos.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026 la facturación del comercio electrónico alcanzó los $19.533.815 millones, con un crecimiento nominal del 28% interanual. Sin embargo, ese incremento quedó por debajo de una inflación del 33,5%, por lo que implicó una caída en términos reales.

Durante ese período se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el mismo período del año anterior, mientras que se vendieron 248 millones de productos, con una suba del 22%.

El informe de la CACE señala además que el canal online representa el 28% de las ventas de las empresas relevadas y que seis de cada diez compañías consideran que este canal está creciendo al mismo ritmo o por encima de las ventas físicas.

Para cadenas como Musimundo, históricamente sostenidas sobre una extensa red de locales, el escenario supone un desafío adicional: mantener la estructura comercial mientras el consumo permanece debilitado, aumentan los costos y los consumidores modifican sus hábitos de compra.